Mobil jako logický paradox

Již odedávna platí pravidlo, že čas jsou peníze. Je to vlastně jedno z dogmat, na kterých je postavena celá naše společnost. Proto se snažíme šetřit čas jak to jen jde, ve snaze, abychom zároveň ušetřili i co nejvíce finančních prostředků. Velice nám v tom pomáhají moderní technologie - počítače auta, letadla a další. Je zde ale jedna výjimka, která celé toto krásně jednoduché schéma poněkud kazí. Je to mobilní telefon. U toho to není tak jasné.

Je to skoro záhada. Vždyť málo věcí dokáže ušetřit čas tak spolehlivě, jako právě on. Nemusíte čekat na volnou budku na ulici, nemusíte se bát, že váš vzkaz bude vyřízen pozdě, jste vždy a všude k zastižení, stejně tak i vaši partneři a známí. Všechno jde vyřídit obratem ruky, či přesněji pohybem jednoho prstu. Podle výše zmíněného pravidla by se měli všichni majitelé mobilních přístrojů v penězích jen topit. Všichni ale dobře víme, že tomu tak není. Účty se hromadí, člověk se ani nenaděje a pracně vydělané peníze se kvapem přelévají na konta operátorů. Naskýtá se otázka. Proč? Proč nefunguje matematická závislost Čas = Peníze, Mobil = Uspořený čas, Mobil = Uspořené peníze?

Odpověď je nasnadě. Člověk vlastnící mobilní telefon volá mnohem častěji než ten, kdo jej nemá. Málokomu se stane, že by byl nucen utratit během jednoho měsíce tisíc korun za telefonní karty. Ale stejně vysoký účet od Paegasu či Eurotelu má mnoho lidí, a to se nezmění ani s příchodem Českého mobilu a jeho Oskara.

A je zde další Proč. Proč lidé volají častěji? I zde je odpověď až nechutně triviální. Protože mohou. Je mnohem jednodušší a příjemnější odepnout telefon od opasku a zavolat domů, že se zpozdím o deset minut, než kvůli tomu hledat na přeplněném náměstí volný a funkční automat. To už si totiž člověk spíše rozmyslí a nikam volat nebude - prostě se zpozdí a nevytrubuje to do světa.

Tím se dostáváme k jádru věci. Vlastnictví mobilního telefonu svádí k jednomu modernímu zlozvyku - ke zbytečným (a tím pádem drahým) telefonátům. Tudíž k takovým, které nejsou bezpodmínečně nutné, o to ale bývají příjemnější. Za vhodný příměr by zde mohlo posloužit jídlo. Zatímco dvě až tři jídla denně (tedy nutné telefonáty) jsou celkem nezbytné, dát si každou hodinku něco malého k snědku (tedy zbytečné telefonáty) je poměrně velký přepych.

To ovšem neznamená, že by bylo na častém telefonování něco špatného. Netloustne se po něm, nekazí se zuby, neroste pivní bříško. Naopak, při vysokých účtech je někdy zapotřebí si opasek ještě více utáhnout. Co by ale člověk neudělal pro svého mobilního miláčka, že? I když platí rovnice Čas = Peníze, Mobil = Uspořený čas, Mobil = Utracené peníze.