Mobil jako kuplíř 21.století

Pánové, chcete se seznámit?

Důvodů, proč si lidé pořizují mobilní telefon, je mnoho. Dva nejdůležitější z nich jsou samozřejmě kontakt s nejbližšími lidmi nebo se svými obchodními partnery (případně kombinace obojího). Z toho tedy vyplývá, že telefon máte buď pro svou osobní potřebu nebo k vydělávání peněz. My se zaměříme právě na ten druhý důvod. Musíme totiž rozlišovat vydělávat a "vydělávat", i když přesnější označení by znělo spíše vydělávat a "okrádat". Ne každý si totiž kupuje telefon s těmi nejčestnějšími úmysly. Spoustě lidí mobil slouží jako prostředek k ne zrovna poctivému výdělku. Ironií je, že onu skupinu tvoří výhradně ženská část populace.Každý, kdo občas pracuje s internetem, dobře ví, že toto médium nabízí nepřeberné množstvívšeho druhu - od hledání přátel, partnerů až po milence. Hlavní dvě výhody inzerce na internetových stránkách spočívají v tom, že vložení takového inzerátu je ve většině případech anonymní a zdarma. Z těchto důvodů je zřejmé, že na takových webových stránkách narazíte více než často na vtipálky a podvodníky.

Velice rozšířeným způsobem, jak si finančně přilepšit, se v poslední době staly četné nabídky na poskytnutí (neposkytnutí) sexuálních služeb. Takové inzeráty lze identifikovat velmi snadno. Jako příklad uvádíme jeden z nich.

"Ahoj, jmenuji se Tereza a jsem 21-letá studentka v Praze a touto cestou bych si chtěla najít muže na erotické hrátky, neboť jsem náruživá a v poslední době sexuálně zanedbávaná. Hledám někoho kdo by mne uspokojil několikrát týdně. Vzhledem k tomu, že na mé inzeráty reagovali samí vtipálci nebo úchyláci, chci se ujistit, že se nejedná o nějakou podobnou legraci či nevkus, proto mi zašli číslo nejlevnějšího TWIST kupónu spolu s Tvým telefonem a já se Ti ozvu. Určitě Ti vše vynahradím."

Jsou ovšem i takové dívky, které na to jdou trochu jinak, i když výsledek je opět stejný. Pro ukázku uvádíme dopis našeho čtenáře, kterému se poštěstilo na jednu takovou dámičku narazit (jméno čtenáře jsme změnili).

Názorný příklad

Rozpálená Blondýnka 173/60, 93/61/92,hledá muže k erotickým hrátkám,který mně dokáže plně uspokojit.Na kráse mi tolik nezáleží,popiš mi co bys se mnou proved, jestli se mi to bude líbit odepíšu!!! Už teď se těším!! Podmínkou je zdraví a diskrétnost!!! Elenka"

Pan Jiří na tento inzerát odepsal a obdržel následující odpověď:

"Čau, moc děkuji za tvou odpověď. Jmenuju se Elenka a studuju rodinnou školu,ráda sportuju,jezdím na kole,na koni,také na běžkách,hraju volejbal a když mám čas tak si ráda zajdu i na bazén zaplavat si. Jinak poslouchám ráda hudbu a to v podstatě všechny zánry,kromě takových těch hodně tvrdých. V inzerátu jsem nepsala, ale na net se dostávám dost složitě. Ve škole mám počítače jen jednou týdně a tak musím chodit po různých kavárnách a je to šíleně finančně náročné, také domlouvat se na schůzce po netu nepřichází v úvahu. Nejlepší bude telefonická domluva. Mobil mám, ale došel mi kredit a do týdne mi propadne i karta. Takže pokud nebudu mít možnost dobít kredit, tak mi bude moje hezká Nokie 5110 - zlaťoučká úplně k ničemu,protože nebudu mít platnou sim kartu. Jestli mi chceš zachránit život,tak mi prosím posli číslo kupónu a hlavně Tvé telefonní číslo ať Ti můžu hned zavolat. Teď si asi řekneš, to je zase nějaká bouda. Já pošlu kupon a ona se na mě vybodne. Chápu,ze je to možná divné, ale je to jediná možnost. Jestli si myslíš,ze tě chci podvést, tak nic neposílej. Opak je pravdou. Nikdy jsem nikoho nepodvedla a jsem hrozně upřímný člověk. Nesnáším lez a levotu. Takoví lidé se mi hnusí ! Takže jestli mi věřís, tak pošli, jinak asi nebudeme mít možnost se spojit. Na net půjdu až za pár dní. Každý den tam být nemůžu, prostě na to nemám. Nemám žádné finanční nároky, jen na ten kupon prostě teď nemám. Asi jsem nenapsala jaký mám telefon - takže je to Paegas - potřebuji Twist kupon. Moc bych se s tebou chtěla setkat a poznávat krásné nové věci,chci užívat života naplno. Cítím se už teď hrozně, když chci po tobě kupon, ale jak jsem Ti psala. Samozřejmě by jsi mi mohl zavolat, ale mám telefon věčně vyplý a navíc jsem si ho koupila tajně, takže o tom táta neví a kdyby zjistil,že vyhazuju peníze za podle něj takové hlouposti, tak bych měla doma peklo. Tak proto bych raději zavolala sama a to tehdy,kdy to bude bezpečné. Když tak napiš, v kterou dobu můzu volat. Takže se na tebe moc těším a doufám,že se co nejdřív sejdeme a poznáme. Jsem na Tebe hrozně zvědavá. Těším se na tvou odpověď a naše setkání."

"P. S. Vidíš, teď mě napadlo, odkud přesně jsi. Máš nějaké hezké místečko kde bychom se mohli mazlit ? Já bydlím s našima a tam to jaksi nejde. Napiš taky co máš rád, ať se můžu taky těšit. Posílám pusinku a nemůžu se tě dočkat. Kdyby jsi neměl místečko pro setkání tak známá má byt a možná by nám ho občas půjčila. Ale lepší by bylo kdyby jsi měl místečko Ty."

Trochu statistiky

Kam ten svět spěje

Jak si kdo ustele, tak si lehne

Nejzajímavější na tom však je, že takové inzeráty nejsou zdaleka ojedinělé. Právě na webu, z kterého je naše ukázka - www.seznamka.cz - jsme cca před 14 dny udělali malý průzkum a dostali jsme zajímavá čísla. Z celkem 80 inzerátů (v rubrice:) bylo 20 takových, kde inzerentky bez obalu nabízely sexuální služby - ovšem výměnou za číslo kupónu. Celkem tedy 25 % všech inzerátů bylo, řekněme, pochybných, a to nepočítáme ty, ze kterých se vyklubou podvodnice až po odpovědi na inzerát.Nad těmito inzeráty (a především inzerentkami) zůstává skutečně rozum stát. Kdo na to může naletět? Zřejmě je takových pánů stále dost, proč by jinak podobných inzerátů na internetu přibývalo? Vždyť již odedávna je známo, že nejlépe se vydělává na lidském neštěstí a hlouposti. Ovšem alespoň trochu originality by rozhodně, milé dámy, neuškodilo.Pomineme-li však onu originalitu dam, které se pokouší obohatit tímto trapným způsobem, co nám zůstane? Jen důvěřiví, naivní a nejspíš také značně zoufalí muži. V tomto případě však důvěřivost a naivita již značně hraničí s hloupostí. Jak kdysi prohlásil i pan Werich: "Nejhorší je srážka s blbcem!", pokud tedy naletíte na tak zřejmý a trapný trik, pak si to, milí pánové, nejspíš zasloužíte.

Vlastně, když se nad tím tak zamyslíte, v podstatě se nemusí ani jednat o dámy. Podobný inzerát by si úplně klidně mohl podat i muž. Jak je to doopravdy, se však pravděpodobně asi nikdy nedozvíme. Leda, že by se někdo přiznal.