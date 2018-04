Mobil jako herní konzole: N-Gage od Nokie (preview)

Z denní praxe víme, že uživatelé mobilů mezi sebou tvoří jakési komunity. Mít vypnutý telefon či hovor odmítnout („vymáčknout“) je projevem sociální komunikace. Právě této skutečnosti budou v maximální míře využívat nové služby dostupné na nových mobilech. Hry všech podob jistě patří k hlavním způsobům sociální komunikace v menších komunitách lidí, mobilní komunity nevyjímaje. Na tuto cílovou skupinu se zaměřila Nokia svým novým produktem N-Gage – tento mobil je úzce specializován na hraní her, je to první mobilní herní konzole.

Podívejme se na něj blíž. Je samozřejmě vybaven barevným displej – nutná podmínka pro dostatečně širokou a bohatou paletu mobilních her. Přístroj má oblý tvar, skvěle padne do rukou hráče (hrát se bude samozřejmě obouručně). Podle tvaru, velikosti a umístění tlačítek můžeme odhadovat jejich funkce: čtyřsměrové tlačítko pro levou ruku bude pravděpodobně hlavním ovládacím prvkem, na klávesnici na pravé straně telefonu jsou výrazné vystouplé klávesy 5 a 7; budou nejspíše sloužit také herním účelům. Telefonování ustupuje na tomto telefonu do pozadí, svědčí o tom podlouhlé klávesy pro příjem a ukončení hovoru, které jsou umístěny až na horním okraji. Osově souměrně najdeme kontextové klávesy. Uvažujme dál! Poměrně velká tlačítka pod směrovým tlačítkem jsou pravděpodobně určena pro často používané funkce: přehrávání MP3 (díky paměťové kartě bude přehrávání „empétrojek“ možné), rádio, o třetím tlačítku můžeme jenom spekulovat (reload wapové stránky, funkce určená opět pro hraní?). Tlačítko navazující na pravou kontextovou klávesu by mohlo být určeno pro záznam hlasové poznámky. Na levé dolní hraně si povšimněte samozřejmého vstupu pro headset (zvuky při hraní jistě můžete svoje okolí dost rušit) a infraportu.

Co o novém produktu sděluje výrobce? N-Gage je založen na platformě série 60 a obsahuje operační systém Symbian. Jako ostatní novinky má integrovánu Javu, podporuje MMS. Konzole je určena pro hraní her pouze jedním uživatelem, pro hraní prostřednictvím místního propojení Bluetooth a především pro hraní prostřednictvím GSM sítě. Přesně tyto možnosti telefonu využijí členové „mobilních komunit“, o nichž jsme na začátku článku mluvili; interaktivní hry jsou přece nejzábavnější podobou hraní na mobilu. Hry budou dodávány na paměťových kartách – množství her, které si na telefonu zahrajete, se tak přímoúměrně odvíjí od množství peněz ve vaší peněžence. To je velká příležitost pro jejich výrobce, pro značku Nokia bude hry vyrábět mj. proslulá Sega. Nokia v únoru 2003 vypustí společně s telefonem první herní kousky. Jsme zvědaví. Hry budou určeny pro platformu série 60 a operační systém Symbian – budou tedy kompatibilní např. s Nokií 7650.

Závěrem si dovolme otázku: nepouští se Nokia se svou herní konzolí do příliš dravých vod? Budou moci stahované či na paměťových kartách dodávané hry konkurovat herním gigantům, jako je Nintendo? Snad se v únoru 2003 dozvíme o nové strategii Nokie víc.