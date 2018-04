Mobil jako dopravní prostředek

V poslední době máme možnost sledovat, jak nám technologický rozvoj otevírá další a další brány k vytouženým cílům. Již dnes nám mobilní komunikace poskytují takové možnosti, o jakých jsme si dříve mohli jen nechat zdát. Jmenujme například využití mobilu jako bankovního úředníka, informační centrály, lze jej dokonce používat místo dvacetikoruny do automatu. A není důvodu, proč by neměla tato zdokonalování pokračovat dál. Zanedlouho nás možná čeká mobil-příruční kino, mobil-šeková knížka, a vše završí mobil-dopravní prostředek.

Toto tvrzení se opírá o historickou vývojovou řadu prostředků na vedení komunikace na dálku, skládající se z prvků (ve zkratce): dopis - telegraf - telefon - mobil - transmobil. Všechny tyto komunikační kanály mají jedno společné - nahrazují lidem jejich vzájemný kontakt.

Sledovat u nich můžeme dvě hlavní vlastnosti - rychlost přenosu informace a kvalitu předávané informace. Do kvality je zapotřebí započítat nejen srozumitelnost a přesnost, ale také obtížnost, s jakou je zpráva přijímána a vysílána, dostupnost služby atd.

První vylepšení systému komunikace na dálku byla zaměřena především na rychlost, ne na kvalitu. Jako médium sloužil papír či jiný podobný materiál, lišily se však způsoby jeho doručení. A to od stylu "venkovského", kdy dopis doručoval kdokoliv, kdo měl právě cestu kolem a mohl psaní předat adresátovi nebo někomu, kdo uměl číst, až po rychlé vojenské kurýry, jež nebylo radno na cestě nijak zdržovat. Změnu v tomto tradičním a zaběhaném systému nepřinesl vlastně ani vynález telegrafu, protože i ten byl zaměřen především na rychlost. Je dokonce možné říci, že o co bylo spojení rychlejší, o to byla výsledná zpráva nekvalitnější. Již totiž nešlo o kus papíru popsaný úhledným čitelným písmem, nýbrž o úzký proužek pokrytý nesrozumitelnými tečkami a čárkami.

Obrovský skok kupředu v obousměrné komunikaci na dálku přinesl až telefon. Spojení bylo jak rychlé (i když systém spojování hovorů byl diametrálně odlišný od současného), tak i kvalita předávané zprávy byla nesrovnatelně lepší. Mluvené slovo je přeci jen mluvené slovo. Zde se vývoj opět na dlouhou dobu zdánlivě zastavil. K razantnějším zlepšením dlouhou dobu nedocházelo, přesto však nastalo několik vylepšení jak v rychlosti spojení (digitální ústředny), tak i v kvalitě předávání zpráv (lepší přenos hlasu, lepší přístroje).

Větší vylepšení už nebyla zdánlivě možná. Ke spojení docházelo takřka ihned a i kvalita byla téměř bez vady. K dalšímu vývoji bylo zapotřebí revoluční myšlenky. A ta se objevila. Zazněla otázka: "Kdy dochází k největšímu zpoždění telefonických hovorů?" A odpověď byla přesná: "Když není volaný u aparátu." Tak vznikl nápad nevázat člověka k přístroji, ale přístroj k člověku. Začaly se vyrábět mobilní telefony.

I ty jsou zdánlivě bez chyby, ale stejně tak zdánlivě, jako byla ve své době dokonalá venkovská pošta. Platí totiž stále to, co platilo vždy a nikdy se nezmění - totiž skutečnost, že nejlepší komunikace na dálku je přeci jen, vzato kolem a kolem, komunikace nablízko.

Vývoj se tedy bude logicky ubírat od přenosu informací k přenosu nositelů informací - samotných lidí. Výplod fantazie? Nikoliv. Všechny principy jsou teoreticky funkční a teleportaci, či transmobilování, de facto nic nebrání. O jaké principy se jedná?

Za prvé jde o přeměnu hmoty na vlnění a zpět na hmotu. Skutečnost, že hmota a vlnění (energie) jsou vlastně jedno a totéž, je už dávno dokázáno. Bohužel se podobný experiment zatím nikomu nepodařilo uskutečnit.

Za druhé to je komplexní analýza lidského těla a nejbližšího okolí na subatomární úrovni. Tato analýza je nezbytná proto, že na místo určení nechceme dorazit jako náhodný shluk atomů, ale jako živoucí, myslící a pokud možno oblečená bytost. Analýzu je třeba provést během jediného okamžiku, protože všechny orgány a buňky musí být, zjednodušeně řečeno, "stejně staré". Lidské tělo je dynamický útvar, mění se v čase a není možno riskovat, že by nějaká část z analýzy "vyklouzla". Bohužel, procesory, které by byly schopny požadovaného výkonu, se zatím vyskytují jen v hlavách těch nejšílenějších vývojářů.

To je v zásadě vše. Problém s energií potřebnou pro přenos zde neexistuje, a to navzdory tomu, že je jí zapotřebí úctyhodné množství. Lze ji totiž získat z čehokoliv. Pokud se budete chtít k někomu takto přesunout, vezmete si do ruky cihlu a vytočíte požadované číslo. Nejprve bude na vlnění rozložena cihla, takto vzniklá energie bude použitá na rozklad vás. V cíli se provede opačný úkon - jen cihla bude dle fyzikálních zákonů o něco menší. Část energie se tak ztratí, ale komu by chyběl kousek cihly.

Je samozřejmé, že se budou muset budoucí vývojáři muset utkat i s dalšími problémy, např. jak transmobil přenese sám sebe (nechceme se přeci v cíli objevit bez něj), jak pozná, že ten kufr vedle nás má být také přenesen (kam až sahá hranice přenosu, co když do té hranice někdo vstrčí prst - přijde o něj?), jak transmobil pozná, z čeho má čerpat energii k přenosu (nezbudou z mých kalhot s puky v cíli jen kraťasy?) a další. Ale co bychom si namlouvali, proti těm prvním dvěma úkolům jsou tohle už jenom prkotiny.

Možná je ale dobře, že podobné sny ještě nelze uskutečnit. Ruku na srdce, kdyby bylo "transmobilování" běžné jako jízda metrem, díval by se ještě někdo na Star Trek?