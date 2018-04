Mobil funguje jako průvodce společností i jako deník

Mládež by ráda do mobilů ukládala velká množství SMSek a vytvářela si z nich tak svůj osobní deník. Desetitýdenní výzkum na britských školách nalezl v používání telefonů dokonce i prvky rituálu. Dále ukázal, jak středoškoláci projevují mobilem sympatie, co považují za vhodné sdělit textovkou a co už nikoliv, a především jak se prostřednictvím mobilu začleňují mezi své vrstevníky.