Mobil do koše nepatří

Vláda v americkém Westchester County (stát New York) přijme zákony, podle kterých bude nezákonné zbavit se vysloužilého mobilního telefonu, nebo například bezdrátového sluchátka tím, že jej jednoduše vyhodíte do koše. Tento legislativní počin by měl přinutit místní obyvatele, nechat recyklovat jejich nechtěné mobilní telefony.

Podle průzkumů, které si místní vláda nechala vypracovat, není počet telefonů končících každý měsíc v odpadkových koších zanedbatelný. Z průzkumu vyplynulo, že jich je více než padesát tisíc, a tak se místní politici rozhodli s tím něco udělat.

Aby měl tento nový zákon význam, bylo nutné přijmout také sankce, které budou za jeho porušení. Že to místní vláda myslí s recyklací mobilních telefonů opravdu vážně, je vidět také na výši těchto trestů. Pokud bude zákon porušen poprvé, dojde ze strany místní policie pouze k upozornění. Ovšem pokuta ve výši 150 až 250 dolarů, která bude uložena po opakovaném porušení tohoto zákona, by již měla leckoho v odhození jeho přístroje odradit.

Westchester ale není první místo v USA, kde zákony zamezují obyvatelům odhodit mobilní telefon do běžného odpadu v domácnosti. Začátkem února nabyl platnosti podobný zákon ve státě Kalifornia. Jeho obyvatelé nemohou do komunálního odpadu vyhazovat žádný nebezbečný odpad, včetně mobilního telefonu.