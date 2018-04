Co bychom si v redakci k Vánocům rozhodně nekoupili

1. Mrtvý systém ne

Začít nemůžeme ničím jiným než smartphony s mobilními Windows. Už bychom si takový přístroj nekoupili a ani bychom ho nedali jako dárek. Důvod je prostý. Systém je v podstatě v úpadku. Není ještě mrtvý, ale jeho budoucnost je hodně nejistá.

Microsoft prakticky přestal produkovat smartphony a ostatních výrobců je celosvětově jen několik a s velmi omezeným sortimentem. V Česku se pak většina z nich ani neprodává. Přes výhodné ceny některých doprodávaných Lumií tu vidíme především nedostatky.

Na mobilní Windows je čím dál tím méně aplikací, otázkou jsou budoucí aktualizace systému, protože to vypadá, že Microsoft se chce vydat trochu jiným směrem. A musíme dodat, že i ti nejzapřísáhlejší příznivci systému, které známe a kteří by nás za podobná slova ještě před půl rokem chtěli defenestrovat, si pořizují Androidy nebo iPhony.

Výjimka: Smartphone s mobilními Windows přesto může udělat jako dárek radost. Pokud ovšem máte ve svém okolí náruživého sběratele mobilních rarit. My si ještě chvíli počkáme na další pokles cen.

2. Nejsme tak bohatí...

Sobě ani blízkým bychom pak nenadělili ty úplně nejlevnější smartphony. A to ani kdyby to měl být dárek pro dítě. Smartphon v ceně do 2 000 korun sice bude jakž takž fungovat, ale jejich výkon je prostě nedostatečný. Mají mizerný displej, nepodporují LTE, mají malinkou operační i uživatelskou paměť, často prehistorickou verzi Androidu a dlouhodobě z nich nikdo radost mít nebude.

Prostě nejsme tak bohatí, abychom šetřili za každou cenu. Zhruba od 3 000 korun už lze koupit přístroj, který má nějakou uživatelskou perspektivu a docela slušné parametry. Samozřejmě s každou další pětisetkorunou navíc dostaneme lepší a lepší přístroje, ale chápeme kompromisy, a proto bychom s vyhledáváním začínali právě na částce 3 000 korun.

Nešetřili bychom za každou cenu ani ve vyšších kategoriích. Pokud má smartphone chvíli vydržet, měl by mít v rámci své cenové kategorie maximální velikost operační paměti, co nejnovější verzi operačního systému a ideálně by výrobce měl nabízet jeho případný upgrade na systém novější. U uživatelské paměti je sice fajn, že telefon podporuje paměťové karty, ale i zde platí, že čím více, tím lépe.

Výjimka: Nejlevnější smartphone snad může posloužit jako rezervní přístroj, třeba pro cestu do zahraničí. Při minimálním používání by mohl chvíli vydržet. V nouzi nejvyšší se ale po celém světě dají koupit mobily za pár stokorun, takže v šuplíku máme nejlevnější smartphony jen ze studijních důvodů a na cesty je nebereme.

3. Powerbanka ano, ale ne hračka

S ohledem na nedostatečnou kapacitu baterií ve smartphonech se powerbanky staly v podstatě základním příslušenstvím mobilů. Na to samozřejmě obchodníci reagují a levné powerbanky dnes můžete koupit snad i v obchodech s ovocem a zeleninou.

Podle našich zkušeností i ty nejlevnější dokonce fungují. Jenže ty nejlevnější mají také malou kapacitu článku. Obvykle tak na jedno nabití přístroje, často ani to ne. A to je zbytečně málo.

Ceny externích baterií jsou dnes velmi nízké a značkovou baterii s kapacitou 10 000 mAh, což považujeme za ideál v poměru kapacity, velikosti a ceny, lze koupit už od 600 korun. Kapacita v praxi stačí na doplňování energie po celý pracovní týden (extrémy nepočítáme) a lepší baterie mají často dva konektory, takže dobijí i další přístroj. Cenový rozdíl oproti těm nejlevnějším je minimální. Lepší baterie pak mívají i dobrý kabel, který je docela důležitou součástí.

Výjimka: Darovanému koni... reklamní baterie bereme na milost.

4. Navigace - to se ještě vyrábí?

Doba, kdy byl navigační přístroj do auta oblíbeným vánočním dárkem, je už dávno pryč. Podbízivě nízké ceny navigací přesto mohou lákat ke koupi. Jenže ty levné sice obvykle navedou správným směrem, ale nebudou znát uzavírky, neupozorní na zácpy a aktualizace map obvykle bývá jen zbožným přáním.

Nejlevnější navigaci dnes nabídne smartphone. A to jak v pasivním režimu, navigací s mapovými podklady je opravdu hodně, tak v aktivním, kdy je nepřekonatelný. To sice vyžaduje datové připojení, ale to by dnes již neměl být problém ani v rámci celé Evropy.

V podstatě stejně uvažují i automobilky, které už i v levných autech nabízejí zrcadlení smartphonu na displej auta. Ano, jde to pomalu a zatím to zlobí, ale je to jasný trend do budoucna. Případně zabudované navigace mají SIM a využívají datové připojení, a proto dokáží reagovat na aktuální situaci na silnicích. To samozřejmě umí i některé dražší navigace, ale při jejich ceně je to pro nás zbytečný výdaj.

V každém případě si určitě ke smartphonu koupíme do auta držák a nabíječku. Oboje je pro časté navigování v podstatě nezbytné.

Výjimka: Určitě jsou profesionálové, kteří na speciální navigace do auta nedají dopustit. Výhodou může být velký displej, který se třeba do dodávky nebo nákladního auta určitě hodí.