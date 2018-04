Mobil.cz: Za články lze nyní autorovi i připlatit pomocí Q

Tentokráte bude moje letní okénko zaměřené na suchou propagaci a osvětu naší nové služby – možnosti přispět na článek, který si čtete na Mobil.cz. Předesílám, že nejde o žádné zpoplatnění článků, ale o to, že můžete autorovi přilepšit za článek, který považujete za dobrý.

Nejdříve trocha historických reálií. Nejsme první, kdo podobnou službu zavádí. Pokud mne paměť neklame, první byl Root.cz následovaný Intervalem, Netem a Lupou. Nicméně myšlenka je poměrně stará – váže se k loňskému Invexu, kdy virtuální platební systém I like Q začínal. Jenže byly jiné starosti a když jsme se někdy v květnu dostali k implementaci Q do našeho redakčního systému Genesis 2, ukázalo se, že seriózně něco zakomponovat do systému, který používá několik desítek firem, není tak jednoduché, jako to dohackovat do systému řešeného na míru pro jeden server.

Práce se táhly a programátoři Villusion (provozovatel Q) již šíleli pod přívalem našich připomínek. Vše se ovšem v dobré obrátilo a v červenci jsme začali testovat modul Q, abychom jej nyní na počátku srpna mohli odstartovat v ostrém provozu.

Q modul v Genesis 2 samozřejmě umožňuje realizovat libovolný způsob Q plateb a nyní bude záležet na jednotlivých serverech, zda a jak si tyto možnosti budou přát využít. Pro všechny zákazníky používající vlastní instalaci Genesis 2 bude Q modul instalován postupně.

Dobrovolné příspěvky za články

Na Mobil.cz nyní můžete „kvéčky“ poděkovat za článek, pokud se vám líbí. Na českém internetu se zatím ustálil obyčej, že o tento příspěvek se dělí redakce a redaktor napůl – v daném případě sice deklarujeme, že autor dostane polovinu příspěvku, druhou polovinu si ale necháme pro nějakou zvláštní redakční akci, pro strýčka příhodu. Původně jsme přemýšleli, že bychom například mohli naspořenou polovinu věnovat na sponzoring nějakého zvířete v zoologické zahradě, ale jízlivci by nám jistě doporučili sponzorovat konkrétního vodního ptáka a mít vlastní pořádnou novinářskou kachnu. Takže o druhé polovině financí ještě pouvažujeme.

Příspěvek „kvéčky“ není samoúčelný. Sice nám nepomůže (alespoň ne hned) odstranit reklamu (kéž by jednou), bude pro nás ale představovat dobré vodítko, jak se vám které články líbí. Přeci jenom zaplacení určité částky za článek je podstatně lepší znamení toho, že článek vám v něčem pomohl, než jeho jednoduché oznámkování, které nic nestojí. Ne snad, že bychom se známkování zříkali, ale zavedení Q nám dává další měřítko.

Takže pokud se vám nějaký článek bude zdát užitečný a budete ochotni autorovi dát najevo i drobnou finanční částkou, že se líbil, můžete tak učinit. Drobné částky do několika desetikorun ani nevyžadují vaše heslo v případě, že jste stále zalogováni do systému I LIKE Q. Samozřejmě, kdybyste chtěli přispět částkami v řádu nad desetitisíce, kam už „kvéčka“ nesahají, neváhejte nás kontaktovat, rádi pomůžeme. A pokud Q účet nemáte, můžete si jej založit zde .

Pokud patříte mezi uživatele Genesis 2, nebo vás jen prostě zajímá, jak se Q v Genesis 2 používá, můžete se nechat poučit na servisních stránkách Genesis.

Kdybyste narazili na nějaký problém při používání Q, nebo měli nějakou připomínku či poznatek, jak je dále používat, neváhejte použít můj e-mail.

Jak budeme Q používat výhledově, je otázka. Pár nápadů je, příští týden, až se Q trochu zavedou, zprovozníme možná i statistiky článků a autorů dle Q.

Ale nebojte, i novinky bez Q na sebe nedají dlouho čekat. Pár dalších chystáme a budeme včas informovat. Například by vás mohlo zajímat, že na TelStore prodáváme vybrané mobilní telefony spolu se skvělou plně počeštěnou strategickou hrou State of War.