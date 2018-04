Mobil.cz v novém: Proč to tady vypadá tak divně?

Asi jste si všimli, že Mobil.cz se převlékl do nového dresu. Odhodil tak již dva roky starý kabátek, který vznikl současně s přechodem na nový redakční systém.

Našli jsme nové barvy, zvolili modernější grafické prvky a inovacím se nevyhnulo ani logo. Změnila se i struktura celého webu.

Ačkoliv tomu spousta z vás jako obvykle nebude věřit, chtěli jsme udělat Mobil.cz lepší a věnovali jsme tomu opravdu hodně času.

Chtěli jsme tu mít všechno. Tak, aby to vypadalo jednoduše, zajímavě, moderně. Aby byla dodržena stejná logika jako u jiných webů v rámci naší rodiny, a aby byly stránky maximálně přehledné, každý se v nich zorientoval a našel i starší články bez zbytečného pátrání.

V prvé řadě jsme si zřídili blog. Právě ho čtete. Mají ho snad všichni, kdo mají co říct a i my bychom vám rádi občas napsali věci, které z různých důvodů nemůžeme prověřovat v rámci pravidel seriózní žurnalistiky. Samozřejmě tu objevíte komentáře, špionážní fotky a různé drobečky, které nasbíráme po světě při přípravě každodenních článků.

Dole na titulní stránce najdete všechny nové recenze a rychlé hledání v katalogu mobilů. Připravili jsme pro vás pohledy, které vám vždy zobrazí aktuální přehled nejlevnějších mobilů na trhu, nejlepší fotomobily nebo třeba hudební telefony. Přímo z titulní stránky se můžete také prolistovat k nejlevnějšímu poskytovateli Wi-Fi ve vašem okolí. O vznik unikátní databáze se zasloužil pan Miloslav Sova ze sdružení Internetprovsechny.cz, za což mu touto cestou děkujeme.

Překvapení na vás čeká i v dalších úrovních menu. Dohledat relevantní informace o oblíbených značkách mobilních telefonů bývá na všech webech problém. Záplava novinek odsouvá rychle články do pozadí a udržovat se v obraze začíná být problematické. Každá z pětice velkých firem má teď namísto nudné rubriky speciální arénu, kde najdete nové recenze, chystané novinky, nejživější diskuse nebo třeba nejčtenější články, vše pěkně roztříděné.

Všechny maličkosti tu rozebírat nebudeme, snad si jich všimnete sami a budou se vám líbit. Samozřejmě nemáme patent na rozum, a tak budeme vděční za všechny komentáře nebo nápady, které nám pomohou nový Mobil.cz ještě vylepšit. Děláme to pro vás.

Změna vzhledu stránek nebude jedinou inovací, kterou pro vás máme připravenou. V nejbližší době se chystáme uvést další novinky. Připravujeme nové rubriky a rozšíříme i obsah těch stávajících.

PS: Obyčejně se u podobných článků raději vypínají diskuse. Ještě nikdy se totiž nestalo, že by nám čtenáři za změny designu děkovali. My to dělat nechceme. Pokud se vám nový vzhled líbí nebo nelíbí, tak prosím buďte věcní a my se budeme snažit vyjít vám s vašimi připomínkami vstříc.