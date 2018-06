MOBIL.CZ slaví 5. narozeniny. V posledním kole hrajte o Asus ZenFone 5

Celkem pět úspěšných let má za sebou virtuální operátor MOBIL.CZ (společný projekt mediální skupiny MAFRA a operátora T-Mobile), který se zaměřuje na prodej předplacených karet.



MOBIL.CZ dává do začátku ke každé nové aktivaci SIM 500 MB (základních 200 MB + 300MB balíček Extra Data zdarma) rychlého LTE internetu bez dalších podmínek, jako je například registrace. Data navíc po vyčerpání přejdou pouze ve zpomalený internet, a to až na 30 dnů od aktivace.

Výhodou využívání internetu operátora MOBIL.CZ je také fakt, že pokud si dobijete předplacenou kartu za 200 korun, dostanete 200 MB pro používání internetu, který se vám navíc po vyčerpání tohoto limitu nevypne, ale pouze se sníží jeho rychlost. Data jsou tak neomezená po dobu 30 dnů od dobití. Nabitý 200korunový kredit pak čerpáte na ostatní služby jako volání, SMS či datové balíčky.



Stále platí i akční nabídka „500 + 500“, tedy bonusový kredit a vyšší limit dat pro internet, který platí pro nové SIM karty aktivované do 30. června 2018.



„Chceme slavit spolu s našimi zákazníky a věrnost dokážeme ocenit. Platí, že čím déle je zákazník u MOBIL.CZ, tím vyšší bude jeho odměna. Nejvěrnější si budou moci vyzvednout 5 GB internetu v naší mobilní aplikaci,“ říká Karel Bechník, produktový manažer projektu MOBIL.CZ.



V rámci oslav pátých narozenin operátora se můžete naposledy zapojit do soutěže, tentokrát o Asus ZenFone 5 Dual SIM a pět předplacených karet. Stačí jen správně odpovědět na čtyři soutěžní otázky a doufat, že se štěstí obrátí právě na vás.

Poslední kolo soutěže startuje dnes (pátek 29. června) a odpovídat na soutěžní otázky je možné vždy do následujícího úterý do půlnoci. Výherce losujeme ve středu. Pro zapojení do soutěže stačí jen správně odpovědět na čtyři soutěžní otázky. Pravidla soutěže najdete zde.



Virtuální operátor MOBIL.CZ (provozovatelem je společnost MAFRA a.s., stejně jako internetového portálu iDNES.cz a magazínu Mobil.iDNES.cz) oslavil 13. května pět let svého působení na trhu. Jeho SIM karty se dají zakoupit na internetu a má více než tři tisíce prodejních míst, z nichž většinu tvoří trafiky. Počet prodejních a dobíjecích míst MOBIL.CZ se stále rozšiřuje.