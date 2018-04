Mobil.cz se distancuje od falešného e-mailu (hoaxu)

V posledních dnech se internetem šíří e-mail, který nabádá jeho příjemce, aby se zapojili do soutěže o kredit pro předlacené karty. E-mail je šířen v slovenštině a příjemce je nabádán, aby jej rozeslal na sedm dalších adres s kopií na adresu kreditne@centrum.sk, nebo kreditne@centrum.cz. V textu e-mailu je uveden náš server, jako spoluorganizátor celé akce, spolu s naším slovenským jmenovcem (Mobil.sk) a se slovenským deníkem Nový Čas. V některých verzích e-mailu je ještě dodatek informující o možnostech zablokování ukradeného mobilního telefonu. I tato zpráva se dříve šířila samostatně jako hoax.

Redakce Mobil.cz se od tohoto e-mailu distancuje, jedná se o falešnou zprávu - hoax. Upozorňujeme tedy všechny naše čtenáře, aby na text zprávy nereagovali a neodesílali své osobní údaje na uvedené e-mailové adresy.

Od textu e-mailu se distancuje i redakce slovenského serveru Mobil.sk, vyjádření najdete zde.

Přikládáme originální text e-mailu:

Posli tuto spravu svojim siedmym znamym (v rovnakej podobe) spolu s kopiou na adresu kreditne@centrum.cz a zucastnis sa jarnej preventivnej akcie s portalmi Mobil.sk a Mobil.cz ktora Ti dobije Tvoj telefonny kredit!!! (Nezabudni v nazve (subjekte) spravy uviest meno Tvojho mobilneho operatora) Zucastnit sa mozu rovnako uzivatelia z SR ako aj z CR. Akcia trva do konca maja (do 31.5.2003) vratane. Kazdy tyzden v piatok sa zrebuje sedem telefonnych kreditov, kazdy v hodnote 490,- Sk. V posledny tyzden vsetci zucastneni sutazia o velmi zaujimave ceny: 1.cena - kredit v hodnote 25 nasobku Tvojho neprevolaneho kreditu, 2-5.cena - kredit v hodnote 10 nasobku Tvojho neprevolaneho kreditu, 6-20.cena - kredit v hodnote 5 nasobku Tvojho neprevolaneho kreditu, 21-40.cena - kredit v hodnote 2 nasobku Tvojho neprevolaneho kreditu, 41.-100.cena - kredit v hodnote 290,- SK. (neprevolany kredit sa odcita 31.5.2003 po 23:59 hod. V pripade, ze nebudes chciet zverejnit svoje telefonne cislo resp. pouzivas pausal za neprevolany kredit sa bude povazovat suma 500,- Sk) Vyhercovia budu informovani elektronickou formou (emailom). Celkove vysledky budu uverejnene v denniku Novy Cas v piatok 6.6.2003.

