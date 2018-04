Mobil.cz přechází pod vlajku iDnes

Český internet zažil další obchod za desítky milionů korun. Mobil Server zaměřený na zprávy ze světa mobilních telefonů, počítačů a internetu, svým významem srovnatelný s portály seznam.cz nebo atlas.cz, se spojil se zpravodajským serverem iDNES. Ten spolu s deníkem Mladá fronta DNES a televizní agenturou TVD patří společnosti MAFRA.

Spojením by měl vzniknout nejsilnější tuzemský zpravodajský portál. Počet stránek, které si lidé v rámci jeho projektů měsíčně prohlédnou, by měl přesáhnout 10 milionů. To je zhruba pětkrát více než u dalšího zpravodajského serveru v pořadí, kterým jsou České noviny.