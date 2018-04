Mobil.cz na Communic Asia 2008: těšte se na živé zpravodajství přímo ze Singapuru

Těšit se můžete na celou řadu novinek od světových výrobců, jejichž záběry vám jako jediný oborový server v České republice přineseme živě jako první.

Největší telekomunikační veletrh probíhá v Singapuru od 17. do 20. června a jde o jeho již 19. ročník. Jeho motto zní: "Where the Bussines of Technology Comes to Life".

Na místě budou operovat naši redaktoři Jan Matura a Jan Lodl, kteří se postarají nejen o aktuální informace, ale i o multimediální materiál. Ten vám nabídneme v co nejkratší době, sledovat Mobil.cz se tedy rozhodně vyplatí.

A na co se můžete těšit? Nokia si pro Communic Asia 2008 připravila svou první vlaštovku na poli dotykových displejů. Bude jím chtít konkurovat iPhonu? - čtěte Zatím tajné: podívejte se na devět chystaných Nokií

Sony Ericsson si zas vzal na mušku všechny dosavadní špičky ve fotomobilech. Pět megapixelů je mu málo, a tak přidá další tři. Vydrží mu ale prvenství v nabízeném rozlišení až do uvedení telefonu na světové trhy? - čtěte Sony Ericsson C905: zatím tajný osmimegapixel

Na tamním stánku Samsungu bude vzhledem k domácímu kontinentu zcela jistě také živo. Přinejmenším věříme, že zde poprvé spatříme novou verzi špičkového modelu U900 Soul - klasický bartype U800 Soul B. - čtěte Vysouvací Samsung dostal sourozence

LG je známé svým umem udržet připravované modely "pod pokličkou", zda si tedy pro letošní Communic Asia připravilo nějaké novinky, bohužel nevíme. Třeba nás ale společně s Motorolou, skomírající americkou hvězdou, příjemně překvapí. - čtěte Další pětimegapixelová Motorola se ukazuje

A co víc! Možná se právě ve "Lvím městě" poprvé seznámíme s novou verzí kultovního multimediálního telefonu Apple iPhone. - čtěte Nový iPhone 3G je tady, od podzimu za 3 100 korun

Všechny články úzce spjaté s veletrhem naleznete v našem speciálu. Stačí vždy kliknout na obrázek níže.