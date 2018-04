MOBIL.CZ spustil e-shop s mobily. V akci nabídne SIM i navigaci zdarma

Zákazníci virtuálního operátora MOBIL.CZ, kterého provozuje společnost MAFRA, si mohou od konce července vybrat na jednom místě kromě mobilních služeb i nový telefon či tablet. Na e-shopu MOBIL.CZ mají k dispozici také více než čtyři tisíce položek příslušenství a najdou zde i kompletní sortiment značky Apple.

U příležitosti spuštění internetového obchodu, na němž spolupracuje se společností Smarty CZ, si operátor pro zákazníky přichystal i akční nabídku. V té lze za 3 490 korun získat telefon Nokia Lumia 630 (recenze), předplacenou SIM kartu MOBIL.CZ s kreditem 200 korun a plnohodnotnou cykloturistickou navigaci SmartMaps pro Česko a Slovensko.

Všechny zakoupené produkty jsou dodávány standardně přepravní službou, a to zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky. Zboží lze vyzvednout i osobně, a to v pražské kamenné prodejně Smarty Store.

Hlavním distribučním kanálem SIM karet MOBIL.CZ jsou i nadále trafiky a internetové stránky www.mobil.cz. Základní sazba hovorů do všech sítí činí 2,20 Kč. Přikoupením měsíčního balíčku Třicítka lze pak za poplatek 57 korun díky 30 volným minutám do všech sítí v Česku dosáhnout minutové sazby ve výši 1,90 Kč. Za dobití kreditu získají uživatelé FUP 200 MB s platností 30 dnů.