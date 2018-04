Mobil.cz a svátky

Mobil.cz ve svátečním období vyjde každý pracovní den. Na nové články se tedy můžete podívat 27. a 28. prosince stejně jako na Silvestra. Vydání pravda nebudou tak obsáhlá jako v průběhu roku, ale budou. Dva nové články na našich stránkách najdete v každém z uvedených dnů.

Ve dnech, kdy nevycházíme a ani vy nemusíte do práce, užijme si všichni co nejvíc klidu nebo toho, na co se nejvíc těšíme.