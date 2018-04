Mobil, co vydrží na příjmu jeden rok? Číňané říkají ano!

Čínští výrobci nemohou konkurovat zavedeným výrobcům svým designem a výbavou, a tak se často uchylují k napodobování zavedeného vzhledu nebo k nabízení funkcí, které jsou na současném trhu raritní. Důkazem toho je například mobil se čtyřmi fotoaparáty, který stěží najde rozumné využití.

Jedním z posledních výkřiků čínských vývojových laboratoří je mobil s exotickým názvem LionKing800, který by měl podle údajů výrobce vydržet na příjmu až jeden rok. To je šestkrát více, než vydrží rekordní Philips Xenium 9@9k, který rovněž pochází z Číny.

Extrémní výdrž by měla čínskému mobilu zajistit baterie s těžko uvěřitelnou kapacitou 16 800 mAh. To je více než desetkrát vyšší kapacita, než jakou nabízejí současné běžné mobily. Podle údajů výrobce je možné s mobilem LionKing800 telefonovat v jednom kuse bez přestávky až pět dní. To je výdrž, kterou nabízejí běžné mobily v pohotovostním režimu.

Výrobcem udávané údaje o výdrži je ale lepší brát s rezervou. Stejně jako čínští výrobci bezostyšně kopírují zavedené mobilní telefony věhlasných značek, tak také často uvádí nepravdivé údaje ohledně technické specifikace. Značka LionKing je neznámá i na čínské poměry, rozhodně nejde o výrobce z čínského žebříčku výrobců top 10.

Co se týče výbavy, jde v případě mobilu LionKing800 o čínskou klasiku. Telefon podporuje dvě SIM karty a pracuje ve dvou pásmech GSM (900/1 800 MHz). Podporovány jsou pouze datové přenosy GPRS. Dotykový displej nabízí rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev, má úhlopříčku 3,5 palce.

Telefon sice nepodporuje sítě třetí generace, přesto má dva VGA fotoaparáty. Ty by měly najít využití jako webová kamera. Nechybí hudební a video přehrávač. Vestavěná paměť má kapacitu 256 MB, navíc ji lze zvětšit pomocí paměťových karet formátu microSD.

Ve výbavě najdeme i Bluetooth 2.0, hlasový záznamník a čtečku elektronických knih. Telefon má na čínské poměry tradiční čtyři reproduktory. Rozměry exotického mobilu LionKing800 jsou 120 × 65 × 20 milimetrů. Uživatelské prostředí může být zobrazeno i v anglickém jazyce.

Čínský výrobce si rekordní mobil cení na nepříliš vysokou částku, která se v přepočtu pohybuje okolo 2 400 korun. V ceně jsou hned dvě baterie s neuvěřitelnou kapacitou.