Mobil, co vás udrží v kondici. Bude z toho nový trend?

O tom, jestli mobily škodí nebo neškodí zdraví, se vědci přou už několik let a snad neuplyne jediný měsíc, aby nevyšla studie potvrzující jeden z názorů. Kromě hrozby z neviditelného záření je zde zvýšené riziko autonehody a někteří lékaři varují před poškozením kloubů na palci z častého psaní textových zpráv.

Společnost LG se rozhodla špatnou reputaci mobilních telefonů trochu vylepšit a připravila nový model KP3400. Ten je vybaven speciálním bateriovým pouzdrem, které obsahuje funkce pro kontrolu stresu. Server TelecomKorea uvádí dokonce také možnost hlídání hladiny cukru v krvi a další funkce užitečné při držení diety.

Jihokorejský operátor KTF připravil k tomuto telefonu také on-line službu volně přeloženou jako "management zdraví". S její pomocí můžete archivovat výsledky měření a sledovat tak vývoj svojí kondice. Výrobce při včerejší premiéře telefonu sdělil, že novinka bude užitečná pro všechny vytížené uživatele, kteří se chtějí udržovat v kondici a chránit tělo před obezitou, stresem nebo cukrovkou. Tento model bohužel není určen pro sítě GSM, ale nelze vyloučit, že LG připraví také variantu pro evropské trhy.

Výrobci mobilních telefonů usilovně hledají nové funkce, které by vzbudily další vlnu zájmu uživatelů. Pokud se jim to nepodaří, růst odvětví (a jejich zisků) se začne pomalu zpomalovat. Velké oživení trhu přinesly digitální fotoaparáty. Letos jsou v kurzu hudební mobily, ale co přijde příště? Na obzoru lze vysledovat různé navigační systémy a digitální televizi. Obezita přitom trápí většinu vyspělých států světa a za nejrůznější pomůcky na hubnutí se utrácejí miliardy. Podobný nápad by tak mohl sklidit úspěch.

