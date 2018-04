Mobil chrání chalupu

Nikomu by nebylo příjemné, kdyby jeho prázdninový stan navštívil nějaký poberta. Škody by sice pravděpodobně nedosáhly astronomických výšin, ovšem daleko od domova je taková návštěva ještě nepříjemnější. A co teprve, když takový lump navštíví vaši chatu nebo chalupu!

Chaty a chalupy bývají mnohdy dnes vybaveny velmi nákladně a i ty, které majitelé vybavili střídměji, jsou příjemným místem, s řadou věcí k nimž mají jejich uživatelé osobní vztah. O to větší mívají všichni chataři a chalupáři obavy ze zlodějů a dalších podobných existencí, které využívají cizí obydlí jako své přechodné příbytky nebo zdroje příležitostné obživy. Na vratech a vstupních dveřích, stejně jako na oknech se proto objevují nové a lepší zámky, různá bezpečnostní čidla a snímače, běžné již jsou mříže. Zejména u samostatně stojících objektů však ani takové zajištění není zárukou bezpečnosti. Ještě je možné připojit objekt k Pultu centralizované ochrany (PCO), což je služba nabízená nejednou bezpečnostní agenturou. Ovšem jako většina služeb, je i tato placená a tím se stává pro řadu majitelů víkendové nemovistosti nedostupnou.

Mobilní telefon může pomoci i v tomto případě. Zabezpečení objektu s jeho využitím sice není zadarmo, ale 13420 korun plus cena jakéhokoli mobilu (klidně bazarového) není nijak horentní suma, zejména v porovnání s možnou škodou. Pak je potřeba již jen mít možnost v rozumném čase dorazit k hlídanému objektu nebo ještě lépe, mít u sebe telefonní číslo na místně příslušné policejní oddělení. Samozřejmě není možné zapomenout na samotné zabezpečovací zařízení, které je s mobilem možno propojit. Při ceně čidel cca 7-800 korun a tzv. magnetu na dveře cca 400 korun, vychází zajištění budovy se dvěma místnostmi na 13420 (TOM) + 1500 (mobil) + 1999 (Twist včetně 400 korunového kupónu) + 2000 (čidla) = 18919 Kč.

Jak vypadá zajištění objektu s pomocí mobilu?

Je samozřejmě nutné, aby oblast pokrýval některý operátor svým signálem. Poté je možné do objektu instalovat zabezpečovací miniústřednu TOM-GSM, která pracuje pracuje se třemi smyčkami - zpožděnou, 24 hodinovou a okamžitou. Napájení systému obstarává sí´tový adaptér. Ústředna obsahuje samozřejmě i záložní energetický zdroj, aby mohla pracovat i při přerušení dodávky proudu. V mobilním telefonu, jenž je zabudován do ústředny, je napevno nastavené telefonní číslo, na něž se odesílá alarmové hlášení.

Po narušení objektu ústředna vyvolá uložené číslo a sdělí vám zprávu, kterou jste si předem nahráli. Po zhruba 6 minutách přejde ústředna opět do pohotovostního stavu a je opět schopna hlásit další narušení (totéž platí, když se ústředna nedovolá). V praxi to znamená, že celou dobu, po níž se bude zloděj v objektu pohybovat, budete dostávat zprávy o jeho přítomnosti. K ústředně se samozřejmě pro majitele dodává dálkové ovládání.

Ve chvíli, kdy vám vaše chalupa či chata zavolá, že vás potřebuje, můžete uchopit hever nebo legálně držený rychlopalný kanón a vyrazit svým vozem na místo poplachu. Většinou rychlejší a pro vás jistě bezpečnější však bude vytočení čísla místní policejní stanice, kterou o vloupání do domu uvědomíte.

Rozměry ústředny - 240x180x60 mm

Hmotnost - 2 kg

Napájení - adaptér 220V AC/12V DC