- pokud jste někdy měli něco, co jste chtěli sdělit ostatním a týkalo se to telekomunikací a nechtěli jste čekat, tak SMS diskuse je tu pro vás. Stačí poslat SMS s textem na naše číslo a zpráva si přidá k nám na titulní stránku a do databáze. Další informace a příspěvky jsou zde . Vše k nalezení i ve wapu... Prosíme, žádná reklama, žádné nesmysly, jen příspěvky k věci...