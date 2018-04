Mobil bude jako DDT?

Uplynulé tři týdny byly vyplněny zprávami o tom, jak se ve Velké Británii objevily nové a novější zprávy o vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví.První rána se týkala dosavadního doporučení používat osobní hands-free, pokud chcete minimalizovat vliv elektromagnetického záření (EM) na svůj organismus. Druhá rána se týkala všech, kteří nechávají z mobilního telefonu volat své děti, případně je jim pořizují, aby s nimi mohli být ve spojení.

Zveřejněná fakta Časopis britských spotřebitelů "Which?",informoval o testu osobních hands-free, který provedla jeho redakce. Dosud jsme všichni žili s přesvědčením, že používání tohoto příslušenství minimalizuje množství EM záření, které absorbuje náš mozek. Podle Which? je tomu však právě naopak. Množství záření pohlcené mozkovou tkání se prý zvyšuje až 3x!

Od zveřejnění této zprávy se snažíme, v rámci našich možností, dobrat se zjištění, co může vyšší vyzařování z hands-free způsobit. Teorie existují, ovšem jsou to zatím jen teorie. Mobil server vám ovšem chce předkládat skutečnosti.

Britský časopis Nature, stejně jako Medical Journal, informovaly o obšírně o možných vlivech mobilních telefonů na lidský organismus s tím, že je rozumné nevystavovat těmto rizikům zejména děti. Nature své závěry dokumentuje mimo jiné tím, že hlísti Caenorhabditis elegans, vystavení stejnému záření jaké produkují mobilní telefony (zřejmě na frekvenci 900 MHz), produkovali tzv. tepelné šokové bílkoviny, kterými se buňky brání proti nepříznivému prostředí.

V podobném duchu se vyjadřuje i zpráva britské vládní komise, o níž Daily Expres napsal: "Podle zdrojů blízkých komisi, nalezla "nezvratné důkazy", že mobilní telefony mají "biologický efekt na člověka, přestože je radiová frekvence i mikrovlnná radiace vyzařování jen velmi slabě."

Všechny uvedené časopisy dále vlastně již jen spekulují o možném dopadu používání mobilních telefonů na lidský organismus.

Ví se něco jistě? Mobil server se touto tématikou zabýval v minulosti již několikrát. Při snaze dobrat se konečného stanoviska jsme bohužel vždy narazili na vědecké a lékařské postoje, které lze shrnout "je to příliš krátká doba, nemůžeme vlastně nic říci, nebyl takový průzkum, zkoumání trvá příliš krátce". Pro běžného uživatele mobilních telefonů z toho vyplývají dva možné závěry: a) pustí celou věc z hlavy, b) raději omezí volání nebo s ním úplně přestane.

Ani jedno řešení nemá, podle dosavadního stavu výzkumu, dostatečnou oporu v průkazných zjištěních. Proto se může snadno objevit myšlenka, že mobilní telefony budou mít stejnou roli jako svého času insekticid DDT. Když byl uveden do prodeje, považoval jej každý za všelék. Mravenci? DDT! Mšice? DDT! Kdejaká další havěť? DDT! DDT se tak vesele používalo, hubilo mravence a mšice a všichni měli pocit, že zase jednou vyhráli nad přírodou. Po několika letech se sice začalo rodit více dětí s vrozenými defekty a objevovaly se i jiné komplikace u dospělé populace, ale nikoho souvislost s populárním DDT ani ve snu nenapadla.

Až se na ni jednou přišlo. Jenže v té době byl insekticid, díky hojnému používání v půdě, ve vodě, v celém potravním řetězci...

V souvislosti s mobilními telefony se mluví o dvou typech vlivu na organismus - tzv. tepelných a netepelných. Tepelný vliv je prokázán, protože se již podařilo změřit, že dochází k lokálnímu ohřevu mozkové tkáně. Lidské tělo si je prý schopno celkem dobře poradit s celkovým ohřevem, ale nikdo zatím neví, co s organismem odělá zahřátí jen některé jeho vnitřní části. Nicméně, odtud by snad nebezpečí přicházet nemělo.

Netepelné vlivy jsou potenciálně daleko zhoubnější. Patří mezi ně např. možné změny tkání či základních stavebních prvků organismu, samozných buněk. Přes existenci tohoto nebezpečí dosud neexistuje výzkum, který by splňoval všechny náležitosti tak, aby jej museli uznat všichni vědci za dostatečně průkazný. Dosud provedené výzkumy, ať již možnost zhoubného vlivu připouštějí či popírají, jsou provedeny buď na malém vzorku populace nebo trvaly příliš krátce.

Instituce, jejich posláním je mimo jiné podporovat takové výzkumy (což je nepochybně také EU) se zatím spokojují s redukovanými výzkumnými programy. Místo komplexního zkoumání dopadů EM záření na populaci se tak za peníze EU zkoumá vliv EM záření na osoby trpící epilepsií a Parkinsonovou chorobou... Přitom i v poslední české verzi příručky WHO (Světové zdravotnické organizace) na téma EM záření, najdeme výsledky tuzemského zkoumání vlivu EM záření na kuřata v prenatálním stadiu. Publikované výsledky nejsou nijak povzbudivé.

Na koho působí Vyjádření snad všech vědců, zabývajících se EM zářením mobilních telefonů, připouštějí, že mezi námi jsou lidé vnímavější vůči těmto vlivům. Mohou v důsledku používání mobilů trpět bolestmi hlavy, poruchami soustředění, nevolnostmi, únavou a dalšími podobnými příznaky.

Jestliže se již dnes oficiálně mluví o "syndromu nemocných budov", který se projevuje obdobně, proč bychom nemohli stejně přistupovat k mobilním telefonům? Nebylo by to rozumnější?

Telekomunikace jsou obrovským byznysem, v současnosti dokonce jedním z největších. Výroba a prodej mobilních telefonů, stejně jako dodávky infrastruktury představují tak velké zdroje příjmů a práci pro tisíce lidí, že se jen málokomu chce pustit do tak složitého, jako je zkoumání případné škodlivosti mobilů.

Minimálně státní instituce by však do tohoto kyselého jablka kousnout měly. V tuto chvíli jde o zdraví téměř 300 miliónů lidí, kteří GSM na celém světě používají. Nebo budou vlády opět riskovat a spolehnou se, že aféra s DDT se již nebude opakovat?