Mobil brzy pozná vaše přátele, stačí na ně namířit fotoaparát

Aplikace Viewdle je další z řady programů, které pracují s takzvanou rozšířenou realitou. Do obrazu reálného světa na displeji totiž vkládá informace ze světa virtuálního.

Na první pohled to vypadá, že by pomocí Viewdle šlo vlastně šmírovat téměř kohokoli. Představa, že jdete po ulici a telefon poznává naprosto neznámé kolemjdoucí a přiřazuje k nim relevantní informace, je až orwellovsky děsivá. Program Viewdle to zatím neumí, byť použitá technologie by něco podobného umožňovala.

Prozatím je nutné aplikaci jednotlivé obličeje naučit. Jde to buď tak, že si člověka vyfotíte a přiřadíte mu jméno a související odkazy, v budoucnu pak už telefon obličej pozná sám během několika sekund. Druhou možností je naučit telefon obličeje z již pořízených fotografií.

Viewdle - Photo and Video Face Tagging from Viewdle on Vimeo.

Praktická využitelnost aplikace zatím asi není příliš vysoká, ale jasně ukazuje, čeho je dnes technologie schopna. Propojení našeho reálného a toho virtuálního světa je čím dál větší.