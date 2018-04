Mobil BlackBerry půjde špehovat, výrobce ustoupil

Druhý největší výrobce "chytrých" mobilních telefonů, které se svými funkcemi blíží malým počítačům, ustupuje tlaku některých zemí.

Kanadská firma RIM vyrábějící přístroje BlackBerry je trnem v oku Spojeným arabským emirátům, Saudské Arábii a Indii. Tajné služby těchto zemí nebyly schopny prolomit zabezpečení zpráv, které si mezi sebou posílali uživatelé mobilů BlackBerry. Pohrozili tak, že přístroje zakážou prodávat, pokud jim výrobce neřekne, jak si korespondenci číst. Hrozba padajících příjmů v bohatých zemích Perského zálivu a na miliardovém indickém trhu zabrala a RIM podle indických představitelů přislíbil spolupráci. Saúdskoarabský velvyslanec v USA zase oznámil, že jednání s RIM "jdou dobře".

"To, čeho jsme byli svědky v Perském zálivu, ukázalo v jasném světle mimo jiné to, že kromě kanadské firmy pustili do svých přístrojů tajné služby všichni ostatní výrobci mobilů," uvedl expert na počítačovou bezpečnost Radek Smolík. Ten v minulosti vedl tuzemské zastoupení největší antivirové firmy světa Symantec. "Velmi podobně to je i ve zbytku světa. Zejména ve vyspělých zemích si ale nikdo takto otevřeně nedovolí přiznat, že sleduje vlastně úplně všechny," dodal.

Všechny tři země vyžadující přístup k zabezpečení BlackBerry své požadavky ospravedlňovaly tím, že by je pro komunikaci mohli používat například lidé napojení na teroristické skupiny. Další zemí, která bezpečnostní dopady BlackBerry na národní bezpečnost nyní "prověřuje", je Turecko. Výsledky šetření zatím její státníci neoznámili.

Proti je i Brusel

Přístupy na iDNES.cz podle operačního systému Symbian 31 iPhone 21 BlackBerry 13 Nokia 7,4 Sony 7,2 Samsung 6,3 Android 5,9 Windows 5 iPod 1,2 LG 1,2 Ostatní 0,8 Za květen až srpen 2010 Údaje jsou uvedeny v procentech.

Na růžích ustláno však kanadský výrobce nemá ani v Evropě. Zde zatím není problém v tom, že by telefony mohli používat teroristé, ale v obavě, že by data z přístrojů mohl zneužít někdo v Kanadě. Všechny e-maily a soukromé zprávy z BlackBerry totiž nejdřív putují do datových center v domovské zemi výrobce a až odtud k adresátům.

A právě to považuje za problém například Evropská komise, která kvůli tomu zakázala v tomto měsíci svým bruselským úředníkům tento přístroj používat. K pracovnímu využití jej nedoporučila ani německá vláda, která žádá nad korespondencí svých úředníků kontrolu.

Naproti tomu v Česku zatím nikdo v BlackBerry problém nevidí - používá jej řada politiků i vysokých úředníků. Jediné, co nesmí, je sdělovat si přes ně utajované skutečnosti stejně tak jako přes jakýkoli jiný mobil. Podle mluvčího Bezpečnostní informační služby Jana Šuberta se k přenosu tajných informací smějí používat jen certifikovaná zařízení. Ta nejsou přenosná a mají je jen ministři a vysocí státní činitelé ve svých kancelářích.

To potvrzuje i Pavel Novák z tiskového odboru ministerstva vnitra: "Jaké přístroje používají naši zaměstnanci, nikdo neomezuje. Jiné je to samozřejmě, pokud jde o tajné informace. Tam platí velmi přísné podmínky."

Kódovaný telefon jen od malých výrobců

Potřeba bezpečného, rychlého a snadného přístupu k firemním e-mailům byla hlavním důvodem, proč se RIM dostal v krátké době na druhou příčku za finskou Nokii v oblasti "chytrých" telefonů.

Žádný z předních výrobců však neposkytuje mobil, který by kódoval i běžné hovory a zamezil tak jejich odposlechu. Tím se zabývají jen menší firmy jako Sagem. V Česku nabízí alternativu například společnost SSI, která prodává speciální karty pro nokie. Pokud jsou jimi vybaveny dva přístroje, mohou si mezi sebou volat, aniž by měl někdo šanci je odposlechnout.