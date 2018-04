Mobil bez EDGE je na nic a další mobilní mýty

V tomto článku se pokusíme potvrdit či vyvrátit některé mýty, které se točí okolo mobilních telefonů. Pokud se s výsledky našich bádání neztotožníte, napište svůj názor do diskuse pod článkem. A pokud vás napadne nějaký jiný mýt o mobilech nebo telekomunikacích, taktéž jej napište do diskuse pod článkem a my se jej pokusíme potvrdit či vyvrátit v některém z dalších dílů našeho nového seriálu.

Je mobil bez podpory EDGE méněcenný?

Pečlivý čtenář diskusních fór odborných periodik o mobilních komunikacích může nabýt pocit, že mobilní telefon bez podpory EDGE je méněcenný. A že takových „méněcenných“ mobilů na trhu je…

EDGE je technologie pro přenos dat, rychlejší než GPRS, které dnes přeci jen má už téměř každý mobil. EDGE je ale rychlejší než GPRS a všichni tři tuzemští operátoři jej ve své síti nabízí. Proč tedy výrobci EDGE ignorují? Proč nechtějí potěšit zákazníky?

Důvodů je několik. Počet zákazníků vyžadující u mobilu EDGE je poměrně malý a navíc je to lokální specialita. EDGE třeba nenajdeme ani u jednoho operátora v Německu, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Velké Británii a v dalších zemích (zdroj: GSMWorld.com). V těchto i mnoha dalších zemích nemusí mobilní operátoři suplovat připojení na internet, jako je tomu u nás. A to je i důvod popularity EDGE v místních končinách.

I v zemích, kde EDGE funguje, se navíc potýkají datové služby s relativním nezájmem uživatelů. Podle studie agentury Telephia Mobile je nejpoužívanější mobilní e-mail, který využívá necelých 5 % majitelů mobilu. - více zde...

Z výše uvedeného vyplývá, že absence podpory EDGE u mobilu nebude většině zákazníků vadit, až na ty, kteří používají mobil intenzivně pro připojení na internet. Pro Wap a občasné připojení je GPRS bohatě dostačující. Mobil bez EDGE není méněcenný.

Každý chce smartphone, nebo snad ne?

Z Počtu nabízených mobilů značky Nokia s operačním systémem Series 60 se zdá, že tento typ mobilů je velmi úspěšný a tvoří velkou část prodejů. Stejně tak v diskusích u recenzí nových mobilů si mnoho čtenářů stěžuje, že ten který mobil nemá otevřený operační systém. Je opravdu takový zájem o mobily s otevřeným operačním systémem, tedy o chytré telefony?

Na tuto otázku nám pomohou odpovědět statistiky prodejů mobilů. K dispozici jsou jen ty celosvětové, na českém trhu se výrobci počty prodaných kusů mobilů chlubí neradi a maximálně udávají, kolik mobilů celkem za rok prodají. Prodej konkrétních kusů neuvádí. Není však důvod předpokládat, že se český trh bude výrazně lišit od celosvětových statistik.

Výhodou těchto mobilů je téměř neomezená programová výbava oproti obyčejným mobilům. Většina chytrých mobilů s otevřeným operačním systémem navíc patří mezi nejlépe vybavené mobily na trhu. Nevýhodou je často složitější ovládání základních funkcí, pomalejší menu a vyšší cena přístroje.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku se na celém světě prodalo přibližně 205 milionů mobilů, statistiku najdete v tomto článku. A teď kolik z tohoto počtu bylo chytrých telefonů. Odpověď dává čerstvá statistika společnosti Canalys, která za stejné období udává prodej 13 milionů chytrých mobilů. To je 6,34 procenta z celého trhu.

Zmíněná statistika rozhodně neposkytuje důkaz, že je o chytré mobily rvačka. Těšit se z tohoto výsledku může snad jen Nokia, která udala za třetí čtvrtletí letošního roku přes 7 milionů chytrých telefonů, což v rámci její čtvrtletní produkce představuje necelých 11 procent. Nikterak výrazně není optimistický ani výhled na další roky, jak je uvádí agentura Informa Telecom. - více zde...

Také často zmiňované procentuální nárůsty prodeje nebudou držet tempo do nekonečna. Podle nejnovější studie agentury Informa Telecom stoupnou do pěti let roční prodeje trojnásobně a v roce 2010 by se mělo prodat zhruba 153 milionů chytrých mobilů. Jejich podíl na trhu ovšem nestoupne trojnásobně, ale jen na 17 procent trhu. Chytré telefony s těmi klasickými tempo neudrží. - více zde...

Z výše uvedeného je patrné, že chytré telefony mají na trhu své místo, ale jedná se o okrajový segment trhu pro úzkou skupinu uživatelů, kteří používají mobil jako profesionální nástroj. Každý ale chytrý mobil rozhodně nechce.