Vědci vyrobili mobil, se kterým si zavoláte i bez baterie

„Kdybyste si měli vybrat jedno zařízení, u kterého by se vyplatilo nepotřebovat baterii, které by to bylo? Mobilní telefon je jedna z nejužitečnějších věcí, které máme. A teď si představte, že byste z něj mohli volat a posílat SMS i v případě, že se vám úplně vybila baterie,“ uvedl pro server Wired Joshua Smith, jeden z výzkumníků v týmu z technologické laboratoře na University of Washington v Seattlu.

Prototyp, který umí volat bez užití baterie, je výsledek několikaletého výzkumu. Aby telefon fungoval, musí si vystačit s energií, kterou načerpá z okolí. Zařízení pracuje s takzvanou „backscatter“ technologií, která umožňuje komunikovat s okolím pomocí pohlcování okolního rádiového vlnění.



Inspirací byla špionská technologie využívaná během studené války. V roce 1945 darovali Rusové americkému velvyslanci v Moskvě vyřezávaný státní znak Spojených států, do kterého ukryli malé odposlouchávací zařízení. To se aktivovalo právě jen při kontaktu s rádiovým vlněním o správné frekvenci a zároveň ho používalo jako zdroj energie.

„Můj otec, od kterého jsem slyšel tento příběh o odposlouchávání, byl špión za studené války. Napadlo mě, jestli by se tato technologie nedala softwarově ovládat a tím ji tak přeměnit na něco, co by mohl použít každý,“ vysvětlil Smith.

Prototyp má samozřejmě celou řadu omezení a zdaleka není určený na ostrý provoz. Telefon v současnosti nesmí být vzdálen 15 metrů od základny, která je jednak vybavena obvody umožňujícími převádět (analogový) signál z telefonu na digitální (skrze Skype) a zadruhé používá frekvenci rádiového vlnění, na kterou je prototyp nastavený.

Aby se dal telefon používat komerčně, musela by se tato nutná elektronika přidat například do domácího wi-fi routeru, nebo ještě lépe do vysílačů telefonních operátorů. Ty by mohly rozšířit dosah, se kterým je takový telefon schopný pracovat, a brát si energii až na kilometry.



Zatímco v současnosti má prototyp pouze jednoduchou číselnou klávesnici a místo displeje pouze malou barevnou diodu reagující na jednotlivé stisky kláves, v budoucnu by se mohlo dostat i na plnohodnotný displej. Nyní je stále nutné pro uskutečnění hovoru, stejně jako známe z běžných vysílaček, přepínat mezi režimem mluvení a poslouchání. Kvalita hovoru není kvůli šumu navíc nijak zázračná. Výzkumníci však doufají, že jednou bude takový telefon možné vyrobit s e-ink displejem pro posílání SMS a možná i fotoaparátem.