Mobil benzinku do povětří nevyhodí, přesto je u ní zakázán. Víme proč

"Z pohledu míst, ke kterým má zákazník přístup, je to bezprostřední okolí benzínového výdejního stojanu do vzdálenosti 20 cm od vnějších obrysů skříně stojanu včetně místa zavěšení výdejní pistole. Pak je to přirozeně i okolí ústí výdejní pistole v době čerpání paliva do nádrže vozidla. Rozsah tohoto prostoru s nebezpečím výbuchu je v závislosti na množství čerpaného paliva a na způsobu zpětné rekuperace benzínových par přibližně 0,5 až 1,5 metrů," dodává Hrubý.

Dále přiznává, že mobilní telefon patří mezi zařízení představující potenciální zdroj iniciace. Za možný zdroj přitom označuje elektroniku telefonu i vysokofrekvenční signál, který mobilní telefon vyzařuje. "Vysokofrekvenční elektromagnetický výkon vyzařovaný mobilním telefonem je ale natolik nízký, že pro uvedený mechanismus vzniku zdroje iniciace nepředstavuje nebezpečí," dodává.

Druhou možnost iniciace výbuchu však Hrubý zcela nevylučuje. "Teploty součástí mobilního telefonu včetně baterie za normálního provozu nedosahují teplot, které by byly schopny benzínové páry zapálit. Jisté riziko však představují za normálního provozu spínací kontakty. Přestože spínané hodnoty proudů a napětí jsou relativně velmi nízké, nedá se iniciace absolutně vyloučit," tvrdí.

"Pokud zrovna čerpáte či se nacházíte v bezprostřední blízkosti výdejního stojanu, je použití mobilního telefonu potenciálně nebezpečné. Pokud se budete nacházet v jiné situaci než čerpání paliva do nádrže a v jiných veřejně přístupných prostorách benzínové stanice, není použití mobilního telefonu nebezpečné," shrnuje Hrubý svůj odborný názor.

Důvod 2.: předpisy a normy

Důvodem zákazu mohou být i platné normy. "Zákaz odpovídá normě ČSN 60079-0-10-14," uvádí Kučera z ÖMV. Normy ČSN však nemají zákonnou platnost v případě, že na ně některý ze zákonů přímo neodkazuje. Uvedená norma může mít souvislost s nařízením vlády č. 406/2004 Sb., která zaměstnavateli/provozovateli ukládá mimo jiné povinnost si stanovit prostory s nebezpečím výbuchu a přijmout taková opatření, aby se výbuchu zabránilo nebo se jeho pravděpodobnost snížila.

Podle Hrubého mohou opatření být jak technického charakteru, tak charakteru organizačního. "Technická opatření proti nebezpečí výbuchu lze realizovat splněním celé řady technických předpisů spojených s instalací čerpací stanice. Vedle toho však existuje zákazník, který tím, že provádí čerpání hořlavých látek do motorového vozidla, představuje spolu s vozidlem potenciální zdroje iniciace," říká ředitel FTZÚ. Poukazuje přitom na fakt, že chování samotného zákazníka provozovatel stanice neovlivní. "Zde nastupují opatření organizační," uvádí.

Podle stejného nařízení vlády je totiž provozovatel povinen informovat osoby pohybující se v prostředí s nebezpečím výbuchu o možných rizicích. "U vlastní obsluhy čerpací stanice to není problém, protože to vyřeší školením vlastních zaměstnanců. Tato forma je však nerealizovatelná pro veřejnost. Proto je musí upozornit jiným způsobem, například piktogramem zákazu kouření či zákazu používání mobilních telefonů," vysvětluje.

"Nutno rovněž brát v úvahu skutečnost, že na trhu neexistují mobilní telefony, které by bylo možné používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Do pojmu neexistence je zahrnuto i to, že zařízení, která jsou deklarovaná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí splňovat legislativní požadavky vyplývající z prokazování shody podle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 23/2003/ Sb., kopírující evropskou směrnici 94/9/EC," dodává Hrubý.

Z toho vyplývá, že z pohledu legislativních požadavků nese v tomto smyslu plnou zodpovědnost provozovatel čerpací stanice. "Zákazem eliminuje potenciální riziko v konkrétních případech použití mobilního telefonu nejen v nebezpečných místech, ale obecně i v prostorách, kde by byl zákaz zbytečný," říká Hrubý a dodává: "V případě, že žádný zákaz neexistuje a došlo by k výbuchu právě z důvodů použití mobilního telefonu, určení míry zavinění provozovatele a toho, kdo výbuch způsobil, je pak věcí soudu."

Důvod 3.: ovlivňování měřicích přístrojů

Dalším aspektem pro zákaz mobilů na čerpacích stanicích je metrologické hledisko. Podle oslovených odborníků je ale i tento důvod lichý. "Takovými případy jsme se naposled zabývali v dobách vzniku mobilních sítí, tedy vzhledem k tehdejší technologii zvané NMT," říká jeden z nich. Všichni se shodují na tom, že u moderních mobilních telefonů a sítí je ovlivňování naprosto nulové. "Vyzařované výkony i používané frekvence jsou dnes na zcela jiné úrovni. Krom toho - vývojem prošly i samotné výdejní stojany," dodává.

"Důvody určitě nejsou v metrologii," reagoval na náš dotaz František Hejsek z Českého metrologického ústavu. Ten se zabývá právě oborem rádiových frekvencí a mikrovln. "Každý výdejní stojan, resp. každý typ výdejního stojanu, musí projít typovou zkouškou. Ta kromě jiného zajišťuje, že stojan měří správně i při ozařování - ve srovnání s vyzařováním mobilu - poměrně silným elektromagnetickým polem. Pokud by došlo k ovlivnění údaje, musí to zařízení jasně indikovat," dodává.

Důvod 4.: zákazníci se mají při tankování soustředit

Jako další důvod zákazu uvádí zástupci velkých řetězců soustředěnost samotných zákazníků. "Zapnutý mobilní telefon u výdejního stojanu snižuje pozornost zákazníka v průběhu tankování," říká Šindler z Shellu. "Považujeme za rozumné, aby se zákazníci v potenciálně natolik rizikovém prostředí, jako jsou veškerá místa s vysoce hořlavými látkami (jakým čerpací stanice bezesporu je), chovali nanejvýše opatrně. Používání mobilu zároveň s jakoukoli jinou činností opatrné není," vysvětluje Viktor Kučera ze společnosti ÖMV.

Podle něj samotný mobil poškodit stanici nemusí, poukazuje ale na případy nehod či střetů chodců s vozidly. "Zda je jejich příčinou telefonování nebo běžná roztržitost, je těžké určit, ale vzhledem k vysoké koncentraci automobilů a chodců je opatrnost na místě," dodává. Na dotaz, zda ÖMV eviduje případ, kdy mobilní telefon poškodil čerpací stanici, odpověděl: "Ne, ale smrtelné zranění se stalo v Německu zákazníkovi, který telefonoval."