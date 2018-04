Mobil a splátkový prodej

Například v minulém roce si přes společnost Multiservis lidé pořizovali na prvním místě mobilní telefony, což je podle výkonného ředitele GE Capital Multiservis Viktora Peška jasný rozdíl oproti minulým letům. O tento nárůst se postaraly především vánoce, kdy byl podle odhadů každý třetí telefon pořízený na úvěr. Z vánoční záplavy přes dvě stě tisíc prodaných mobilů tedy toto procento znamená úctyhodných sedmdesát tisíc přístrojů pořízených na splátky.

Hlavně v poslední době se možnost takového nákupu stále rozšiřuje. Pomocí úvěrové O.K. karty je možné si mobilní telefon koupit na mnoha místech, a to velmi snadno a především rychle. Není tedy zvláštní důvod, proč se omezovat a čekat dlouhé měsíce na naspoření dostatečné částky, když můžete volat už zítra. Na takovém principu ostatně staví reklama všech leasingových firem. ‘Proč čekat, když můžete mít vše už dnes.’

Ještě donedávna se v České republice "žití na dluh" netěšilo velké oblibě a lidé se takovému hospodaření raději vyhýbali. Směřování k mnohem vyššímu podílu koupí na úvěr ovšem není nijak nezvyklé. V západních zemích je tento přístup k nákupu už dávno běžný. Například, zatímco u nás v současné době tvoří splátky jen pět procent obratu prodejen, ve Francii je toto číslo nesrovnatelně vyšší, okolo dvaceti pěti procent. V jiných zemích se dokonce jedná až o polovinu obratu.

Mobily tedy jsou, a nejspíš stále více budou, nakupovány pomocí úvěru. Ovšem vztah mobilních telefonů k tomuto druhu nakupování nemusí končit na pouhé pasivní roli zboží.

Pokud si zhodnotíme roli mobilu ve finančních transakcích dnes, uvidíme stále se rozvíjející oblast užití mobilního telefonu ve službách jako GSM banking nebo chystaný Juice Pay. Nezapomeňme ani na takovou drobnost, jakou je nápojový automat Coca-Cola, u kterého je možné platit pomocí mobilu. Poslední ze zmíněných služeb sice není nikterak masivní, ale svým způsobem se v ní skrývá princip Juice Pay, tedy platba pomocí mobilního telefonu, i když naprosto odlišným způsobem. Dalo by se tedy říct, že vývoj jde jasně dál.

Když si spojíme skutečnosti, týkající se splátkového nakupování a placení pomocí mobilu, dostáváme se k závěru, který se zřetelně rýsuje jako možnost do budoucna. Ale nepředbíhejme.

Dnes se stále více prosazuje fenomén "mizení peněz". Nemám teď na mysli peníze mizící z bank a podniků, ale jde mi o ty malé papírky, které se stále méně vyskytují v našich kapsách a zůstávají většinu času ležet v bankovních sejfech. Naše peněženka je stále tenčí, místo peněz postačí kreditní karta a úvěrová karta a má tak cenu nechat si snad jen pár drobných do automatu a pro žebráky (dokud ti si nepořídí terminály na VISA kartu).

Dnes se objevuje možnost, jak na peněženku zapomenout úplně a to pomocí mobilního telefonu. Místo kreditní karty GSM banking nebo Juice Pay, místo drobných platba z mobilu, chybí tedy poslední krok - zbavit se úvěrové karty.

Krok i tímto směrem by neměl být větším problémem. Dokonce i pohodlí pro zákazníka se zvyšuje. Pokud si chcete pořídit nějaké zboží na splátky, nepotřebujete mnoho. Ale přeci jen, budete muset předložit dva průkazy totožnosti a údaj o výši příjmu spojený s potvrzením od zaměstnavatele (respektive kladné daňové přiznání za poslední rok). V případě použití mobilního telefonu by snadno bylo možné vše omezit na jeden doklad totožnosti a mobil. Možností je jistě mnoho, například jednoduchý výpočet povoleného úvěru, závislý na tarifu, průměru protelefonovaných minut a spolehlivosti plateb. ‘Nakupujte si jak chcete, dokud nedosáhnete hranice’. Teprve potom by se do hry zapojilo hlubší zjišťování vaší finanční situace.

Je tedy zřejmé, že objem nákupů na úvěr jen pomocí mobilu by musel být omezen, ale třeba takový mobilní telefon už dnes není příliš drahý... Takže, proč nekoupit manželce mobil pomocí úvěru ze svého vlastního telefonu.

Bankovní služby všeho druhu se derou na mobilní telefony a dá se předpokládat, že ani spotřebitelské úvěry nemusí zůstat stranou, tím spíše, že zájem o ně je stále větší. Pro banky a leasingové společnosti může být vlastnictví mobilu také jakousi zárukou finančního zajištění jeho majitele. Otázkou zůstává, zda se v této oblasti prosadí spíše GSM banking ve spojení s kontokorentem, nebo se peněženka v podobě Juice Pay rozšíří o úvěrovou část, případně se do mobilního peněžnictví zapojí velké leasingové firmy jako Multiservis, HomeCredit či Triangl s nějakým vlastním řešením. Zajímavé ovšem bude, jestli zvítězí ten jediný, který do této oblasti razantně vtrhne, nebo jestli půjde o souboj všech zmiňovaných eventualit. Doufejme, že skutečností se stane druhá možnost, protože pak se v tvrdém konkurenčním prostředí budou služby stále prohlubovat a zvýhodňovat a mi zákazníci z toho budeme mít jen užitek.