Mobil a digitální televize za jedinou a rozumnou cenu – recenze LG KB770

Jihokorejský LG se v poslední době stále častěji soustředí na telefony střední třídy, jakoby tak chtěl smazat svůj dosavadní statut výrobce levných telefonů za pár korun. Nutno dodat, že se mu tato strategie poměrně daří, až na minulé čtvrtletí totiž tržní podíl LG poměrně rychle rostl. Výhodou přitom je, že za velkou část prodejů mohou především přístroje z prémiové řady Black Edition. Právě na těchto přístrojích má výrobce slušnou marži, takže si celá společnost finančně stojí docela dobře. LG se přitom nebojí i v tomto segmentu experimentovat.

Král mezi dotykovými telefony, Apple iPhone, předchozí televizní model LG HB620T a první dotyková Nokie 5800 Xpressmusic

Byl to právě tento jihokorejský výrobce, který přišel s telefonem s plně dotykovým ovládáním a bez klávesnice o několik měsíců před iPhonem (i když musíme spravedlivě dodat, že iPhone už byl oznámený a tudíž se vědělo, jak bude vypadat). Právě v dotykových telefonech se LG našlo a za letošní rok uvedlo několik přístrojů, které se bez klávesnice celkem v pohodě obejdou. Zajímavé přitom je, že až na výjimky nejde o telefony vybavené operačním systémem.

Vzhled a konstrukce

I když my Evropané máme občas tendenci se o asijské produkci vyjadřovat nepříliš lichotivě, jestli něco k oběma jihokorejským výrobcům neodmyslitelně patří, pak je to velmi solidní dílenské zpracování. Zejména to platí o vyšších modelech, kterým v tomto směru obvykle není co vytknout. Z této řady v žádném případě nevystupuje ani KB770.

Je ovšem škoda, že jihokorejští designéři nepopustili trochu uzdu svojí fantazii. Když si vedle sebe položíte dotykové modely Black Edition počínaje Viewty, budete mezi jednotlivými modely jen obtížně hledat rozdíly. Na druhou stranu, přiznejme si otevřeně, že to telefonům téhle řady docela sluší. LG KB770 tak své starší bratříčky připomíná opravdu hodně, zase je to ale přístroj, se kterým se nemusíte bát vyrazit s přáteli do restaurace, ale neudělá vám ostudu ani na poradě.

Ačkoli tento telefon nabízí poměrně slušně velký displej – což je u televizního mobilu skoro nutnost – podařilo se vývojářům udržet rozměry přístroje v celkem rozumných mezích. Slušných 108 milimetrů na výšku, a pouze těsně přes 13 milimetrů tloušťky dává telefon, který se dá bez problémů nosit v kapse, aniž by příliš překážel. Také 110 gramů váhy patří dnes ke slušnému průměru.

I když, jak už jsme se zmínili, jde tak trochu o opakování, telefon si udržel svěží design, který mu u řady uživatelů jistě přidá plusové body. Hardwarových tlačítek nenabízí přístroj sice příliš mnoho, ale ta která tam jsou, fungují spolehlivě. Během testování nic nenaznačovalo, že by cokoliv z poměrně robustní konstrukce, mělo časem dělat problém.

Displej a klávesnice

Již od Viewty drží LG v podstatě stejný styl ovládání. Na rozdíl od iPhone, který je ať chceme nebo ne jakýmsi etalonem dotykovým telefonů – se drží spíše klasické struktury menu. Na pravé straně displeje najdeme základní kategorie, vlevo se pak objeví obsah jednotlivých složek. Je otázkou, co bude tomu kterému uživateli vyhovovat.

V minulosti telefony LG občas zápasily s odlišnou, asijskou, logikou ovládání. To už ale nějakou dobu neplatí a zorientovat se v menu KB770 rozhodně nebude dělat problém ani začátečníkovi. Všechny položky jsou tam, kde bychom je podvědomě očekávali, takže žádného složitého bloudění po menu se není třeba obávat. Výrobce si rozhodně zaslouží plusové body za to, že ačkoli jde o přístroj celkem slušně vybavený, menu působí jednoduše, až triviálně.

Jestliže se design a menu za poslední rok nijak zásadně nezměnil, s každým novým modelem je rozhodně znát progrese pokud jde přesnost a rychlost dotykového ovládání. Pravda, iPhone je pořád znatelně rychlejší a KB770 zaostává i za Nokií 5800, ale žádný šnek to rozhodně není. Displej reaguje poměrně přesně, a jakmile si na ovládání zvyknete, přejde vám rychle do krve.

S každým dalším dnem pak bude nutnost opakovaného stisku "klávesy" výjimečnější. Hodně příjemná je vibrační odezva, kterou dá telefon najevo, že "akci vzal na vědomí". Pokud nás paměť neplete, bylo to právě LG, které přišlo s touhle drobností mezi prvními. Abyste ocenili, jak příjemná je tahle zdánlivá drobnost, zkuste si vibraci vypnout.

Právě díky vibraci se dají psát SMS poslepu možná dokonce pohodlněji než na klasické hardwarové klávesnici. Obecně lze říci, že ovládání je u modelu KB770 skutečně příjemné a skutečně se bez problémů obejdete bez dotykového pera (to je ale součástí dodávky), které vytáhnete snad jen při kalibraci displeje. Drtivá většina položek v menu přístroje je dostatečně velká, aby nedělala problém ani lidem se silnějšími prsty.

Totéž lze říci o vytáčení čísel. Pokud ale patříte k SMS maniakům, případně se rozhodnete využívat telefon i pro práci s e-maily, nabídne LG i plnohodnotnou softwarovou QWERTY klávesnici. V tom případě už ale dotykové pero přijde zřejmě ke slovu, protože i když se s touto klávesnicí displej automaticky přepne na šířku, klávesy jsou pro psaní prstem přece jen trochu malé.

A to přesto, že do relativně malého telefonu se vešel slušně velký displej. Ostatně vzhledem k tomu, že se jedná o přístroj s dotykovým ovládáním a navíc doplněný televizním příjmem, je celkem logické, že výrobce musel displeji věnovat maximální pozornost. Úhlopříčka 3“ je na telefon bez operačního systému velmi slušná.

Displej navíc pracuje v o něco větším rozlišení, než bývá zvykem, tedy 240 x 400 bodů. Díky tomu se na displej vejde více informací, a vyšší rozlišení přispívá i k pohodnému ovládání dotykem. Možná trochu za očekáváním je podpora jen 262 tisíc barev, což je dnes přece jen mírně podprůměrná hodnota. Musíme ale přiznat, že při práci s telefonem jsme to nepociťovali jako nějaký výrazný nedostatek. Displej je navíc poměrně jasný, a příjemně nás překvapil především čitelností na přímém slunci.

Baterie

S telefonem je standardně dodávána Li-Ion s kapacitou 1 000 mAh. Je možná škoda, že se výrobce neodhodlal dát do tohoto přístroje o něco silnější baterii. Ta dodávaná by totiž teoreticky měla vydržet až na 300 hodin v pohotovostním režimu, případně na 4 hodiny hovoru.

To by samy o sobě byly celkem akceptovatelné hodnoty, i když tak jako u jiných telefonů je skutečně spíše o teoretické maximum. V praxi vydrželo KB770 zhruba 3 až 4 dny při umírněném používání. Ani to není nijak špatné, problém ale je že právě tenhle přístroj se pro umírněné používání zrovna nehodí.

Vzhledem k tomu, že jde o multimediální přístroj, nedá se příliš očekávat, že ho uživatel bude používat jen k občasnému zavolání. A jakmile začnete všechny multimediální funkce tohoto přístroje využívat naplno, naše lkaní na kapacitu baterie rychle pochopíte. Pokud se totiž například rozhodnete nezmeškat fotbalový zápas, rozhodně si před tím telefon nabijte. I tak budete zřejmě ke konci prodloužení trochu trnout, aby telefon vydržel i na případné penalty.

Telefonování a zprávy

Řada uživatelů se trochu obává dotykových displejů, protože mají pocit, že psaní SMS na nich není tak pohodlné, jako na klasické klávesnici. Je pravdou, že na dotykovém displeji budete psát zřejmě o něco málo pomaleji, rozdíl už ale není nijak zásadní. Navíc díky již zmíněné vibrační odezvě se opravdu dá psát celkem pohodlně i poslepu. Jen si budete muset zvyknout na rozložení kláves na displeji.

Ač to možná bude znít paradoxně, pro psaní SMS je zřejmě nejpohodlnější zvolit klasickou alfanumerickou klávesnici a psát buď s pomocí T9 nebo opakovaným stiskem tlačítek. Plnohodnotná QWERTY klávesnice či rozpoznávání znaků jsou při běžném použití telefonu spíše okrajovou záležitostí. I když možná mladé dámy se špičatými nehty by mohly přijít i tomuto psaní zpráv na chuť.

Telefon si celkem nepřekvapivě poradí jak se SMS tak MMS zprávami. Kromě toho ale nabídne také – na telefon bez operačního systému – docela komfortní e-mailový klient, který doplněný prohlížečem Office dokumentů a PDF, dovolí celkem pohodlně vyřídit e-maily na cestách. Přirozeně LG KB770 nemá ambice konkurovat smartphonům, takže pokud chcete na cestách vyřizovat desítky e-mailů, sáhněte raději po něčem jiném.

Pokud jde o telefonní seznam, ten nabídne dnes už celkem obvyklou kapacitu 1000 kontaktů. Každý z kontaktů může mít pochopitelně více telefonních čísel a lze přidat i další rozšiřující údaje. Díky dodávanému software lze telefon synchronizovat s počítačem, chybí ale možnost vzdálené synchronizace s Exchange serverem.

Plusem určitě je, že telefon umí pracovat zároveň se seznamem na SIM kartě i v interní paměti. Poměrně nadstandardní kapacitu má protokol hovorů, který pojme po čtyřiceti volaných, přijatých a zmeškaných hovorů. Celkově má telefonní seznam kapacitu, za kterou by se nemusel stydět ani typický manažerský telefon.

Data a organizace

Ostatně to platí i výbavě pro mobilní připojení k internetu. LG totiž nabídne kromě obligátního GPRS a EDGE i podporu 3G sítí, včetně technologie HSDPA. U ní si poradí s rychlostí až 7,2 Mb/s. Bohužel tato rychlost nám v Česku zůstane ještě nějakou dobu dost vzdálená. Prozatím si rychlejšího připojení užijí jen zákazníci O2 a ještě jen v Praze a Brně (nepočítáme-li několik osamělých BTS v Karlových Varech a Ostravě). Nicméně po nedávném prohlášení T-Mobile se možná blýská na lepší časy.

Pro propojení s počítačem je součástí dodávky USB kabel, bohužel vedoucí do nestandardního konektoru. Pokud se vám ale nebude chtít nosit s sebou kabel, nabídne telefon i podporu Bluetooth, včetně Stereo Bluetooth (A2DP) profilu. Přirozeně není problém použít ho jako modem pro připojení o internetu. K dokonalosti tak už chybí jen podpora wi-fi, ale to bychom asi chtěli po přístroji této kategorie příliš mnoho.

Na to, že se opravdu nejedná o typický manažerský přístroj, nabídne KB770 celkem slušný kalendář. Pro plánování času zcela vytíženého manažera se asi úplně nehodí, ale běžnému uživateli nabídne přesně ty možnosti, které bude potřebovat. Nechybí ani opakované události nebo připomínač. Ocenění si určitě zaslouží již zmíněné prohlížeče Office dokumentů a PDF, které přece jen nejsou v telefonech bez operačního systému úplnou samozřejmostí. Manažerskou sadu pak doplňuje celkem propracovaný Převodník a nechybí ani žádná z dalších obvyklých funkcí.

Zábava

Jakmile se ale přesuneme na pole zábavy, bude se teprve KB770 cítit jako ryba ve vodě. Abyste si mohli všechny jeho zábavné funkce pořádně užít, nabídne kromě 100MB interní paměti i slot pro Micro SD kartu. Přístroj si bez problémů poradil i s testovací 8GB kartou Kingston, takže ačkoli oficiální specifikace uvádí podporu jen 4GB, přístroj si poradí i s SDHC kartami.

Tradičně velkou radost udělá LG fanouškům přehrávání filmů na mobilech, podporuje totiž téměř kompletní paletu formátů založených na MPEG4. Díky tomu, že si bez problémů poradí i s DivX a XviD je konverze filmů pro přehrávání v přístroji o něco jednoduší. Film ve formátu DivX se standardními parametr telefon přehrál naprosto bez problémů, chybí snad jen podpora titulků. K telefonu je dodáván i TV-OUT kabel, takže v nouzi poslouží i jako přenosný "DVD přehrávač".

Naštěstí už i v Koreji pochopili, co znamená MP3 přehrávač, takže na rozdíl od přehrávače v modelu Shine a několika dalších, v LG KB770 najdeme už plnohodnotný hudební přehrávač podporující ID3 Tagy. Hudbu tak stačí zkopírovat bez ladu a skladu na paměťovou kartu a přehrávači si ji sám setřídí. Když vás omrzí hudba, můžete sáhnout i po FM Rádiu. V obou případech jste ale bohužel odkázáni na dodávaná sluchátka, případně použití redukce. LG se totiž k 3,5mm konektoru neodhodlalo.

Integrovaný fotoaparát svými výkony nijak neoslnil. Je to možná trošku škoda, LG totiž v minulosti podávaly při focení poměrně slušné výkony. Stačí vzpomenout třeba Shine, který ač nabízel jen 2Mpix rozlišení, mohl si klidně troufnout na 3Mpix přístroje. V poslední době šla ale kvalita fotoaparátů v LG trochu dolů. Zdá se, že se – podobně jako jiní výrobci – snaží více oddělit jednotlivé modely, takže kvalitní fotoaparáty najdeme jen ve foto modelech.

Ale abychom KB770 nekřivdili, výsledky nijak zvlášť odpudivé nejsou, spíše by se daly označit za průměrné. Totéž platí i o rozlišení 2 048 x 1 356 bodl, tedy 3,15 Mpix, s tím už lze dnes těžko ohromovat. Na snímcích nám vadil především relativně vysoký šum, ale je pravda, že podobný problém měl už Viewty. A pokud porovnáme fotografické výkony s Nokií 5800, má LG přece jen ještě kousek náskok.

Televize

O mobilní televizi se mluví už dlouho, ještě docela nedávno to vypadalo, že vítězným standardem bude DVB-H. To by bylo z technologického hlediska jistě příjemné, protože právě tento systém je optimalizován pro přehrávání na mobilních zařízeních. Oproti běžnému pozemnímu vysílání nabízí proto menší energetickou náročnost a také, co je možná důležitější, lepší práci s odrazy signálu. Proto je právě DVB-H mnohem vhodnější pro sledování televize za pohybu.

Problém DVB-H ale je, že je závislé na mobilních operátorech a ti se, skoro nikde ve světě, do nějakých investic nijak zvlášť nehrnou. Zvlášť, když jim všechny výzkumy ukazují, že lidem se sice nápad s televizí v mobilu docela líbí, ale platit za to měsíční paušál, to se jim nechce. Když k tomu v Česku přidáme ještě legislativní zmetky produkované naším Parlamentem, můžeme na DVB-H asi zapomenout.

Za této situace je celkem pochopitelné, že výrobcům, kteří usilovně vyvíjeli telefony pro DVB-H, došla trpělivost a vydali se cestou nejmenšího odporu – sáhli po pozemním digitálním televizním vysílání, tedy DVB-T. On totiž rozdíl mezi oběma technologiemi z hlediska výrobce není nijak zásadní, takže obvykle jsou k dispozici obě varianty (DVB-H se chytla například v Itálii). Pro uživatele to má jednu zásadní výhodu, DVB-T nabízí určité množství programů zdarma snad ve všech zemích a je zcela nezávislé na operátorovi. Můžete tak bez problémů sledovat televizi i v roamingu bez dalších nákladů.

Asi největším problém DVB-T z hlediska uživatele je chybějící optimalizace pro pohyb. I když existují DVB-T zařízení určená třeba do aut, která si s odrazy umí poradit (obvykle s využitím dvou antén). Jenže u mobilů místo pro podobná vylepšení prostě není. Jednoznačně se to projevilo během testování – jakmile jsme byli s telefonem na otevřeném prostranství s dobrým signálem, byl obraz naprosto bez problémů a držel i za jízdy. Stačilo ale dostat se například mezi domy, kde se začal signál odrážet, a program byl nesledovatelný.

Takže na sledování televize na cestách KB770 zrovna není. Pokud ale stojíte na místě, je i v případě středně silného signálu obraz stabilní a vysílání plynulé. Pokud například nechcete zmeškat již zmíněný fotbal nebo jiný sportovní přenos, můžete si ho na telefonu pustit třeba v práci na stole – s obrazem pak zřejmě žádný problém mít nebudete. Příjemným překvapením bylo, že na 3“ displeji byl obraz tak velký, že umožňoval celkem pohodlné sledování televize. Když zrovna neholdujete sportu, je taková televize v mobilu skvělá i na zpravodajskou ČT24.

Samotná obsluha televizního modulu v KB770 je příjemná a hlavně poměrně intuitivní. Pro tyto případy je v telefonu vysouvací anténa, kterou je téměř vždy nutné použít. Telefon pak automaticky prohledá televizní pásmo a uloží nalezené programy. Jejich pořadí je možné změnit, případně můžete i stanice vymazat. Vše funguje hodně podobně běžnému set.top-boxu.

Ke kanálům je k dispozici EPG, tedy elektronický programový průvodce, opět fungující podobně jako na běžné televizi. Pluse určitě je, že si celkem bez problémů poradí i s češtinou. Z přehrávaného programu lze zachytit snímek, bohužel není možné nahrávat videosekvence. To je možná trochu škoda, ale třeba se dočkáme časem (pokud to výrobcům mezitím nezatrhnou autorské svazy).

Jak už jsme se zmínili, při sledování televize vydrží baterie v telefonu přibližně 2 hodiny, naším maximem bylo zhruba 150 minut nepřetržitého sledování. Pro pohodlnější položení na stůl je s telefonem dodáváno zvláštní pouzdro doplněné zezadu nožičkou. Telefon pak můžete položit na stůl v téměř ideální poloze.

Shrnutí