Mobil a alkohol: spojení, které vám může pěkně zavařit

To, co se může zdát jeden večer jako zábava či snadná výzva, může mít totiž druhý den katastrofální dozvuky. Opilý člověk, jak známo, ztrácí zábrany a mnohdy i soudnost. "Někdy se mi to už určitě stalo," reagovala většina náhodně oslovených chodců v okolí naší redakce na dotaz, zda již někdy někomu napsali či zavolali ve chvíli, kdy byli pod vlivem alkoholu.

Nešlo přitom jen o mladší ročníky, například padesátiletý muž, který si přál zachovat anonymitu, se nám pochlubil se svým příběhem: "Jednou jsem chtěl zavolat manželce a místo toho jsem volal své kolegyni v práci. Zjistil jsem to až ve chvíli, kdy si mě nechal zavolat šéf a vyčinil mi, že sexuální obtěžování kolegyň na pracovišti nestrpí. Naštěstí jsme si vše vysvětlili a dnes se tím v práci spíše bavíme, byla to ale velmi nepříjemná situace."

Podobných a někdy až bizarních příběhů za svůj život slyšíme nebo sami prožíváme desítky. Co nás ale k používání mobilu v opilosti vede? "Důvodů může být mnoho. Jeden z nejdůležitějších je ten, že alkohol ničí zábrany," uvedla na náš dotaz psycholožka Tereza Nezbedová. "A protože i příležitost dělá zloděje, tak i mobilní telefon dělá pisálky," dodává.

Nejčastějším důvodem jsou podle ní situace, kdy daného člověka probíhající zábava patřičně nestrhne. "Pak je dost pravděpodobné, že se začne nudit nebo se zaobírat všelijakými myšlenkami (...). Začne si hrát s telefonem, projede telefonní seznam a je vymalováno." Podstatnou měrou se na tom prý podílí i typické chování lidí v občerstvovacích zařízeních, kdy mají telefony položené před sebou na stole, a tedy snadno dostupné.

Problém v samotném použití telefonu v opilosti ale přímo nespatřuje. Upozorňuje zejména na chybějící neverbální komunikaci při telefonním hovoru či zasílání SMS zpráv. "Velice často jde o komunikaci vedoucí ke zbytečným nedorozuměním, a to speciálně v případě zasílání krátkých textových zpráv," říká.

"Lidská komunikace je velmi bohatá na neverbální signály, které vysíláme a přijímáme z naprosté většiny nevědomě, ale i přesto je náš mozek vyhodnocuje. Každý si proto umí jistě velmi dobře představit, jak těžké je vyznat se v některých zprávách. Nevíme, zda-li byl někdo například ve zprávě strohý proto, že spěchal, nebo proto, že nám tím dal najevo své odmítání," vysvětluje. Často lidé také svůj mobil v opilosti používají k vyjádření svých citů. I zde Nezbedová varuje na až patologické urychlování průběhu partnerských vztahů: "Partneři se často velmi brzy dovídají vzájemné intimnosti přes esemesky, místo aby se postupně sbližovali a poznávali osobně v nejrůznějších situacích. To samé pak platí i o zániku partnerského vztahu." Fenomén urychlování vztahů nám potvrdil i jeden z dotázaných, který se přiznal k tomu, že se v opilosti rozešel se svojí přítelkyní pomocí telefonu. "Byla to asi ta největší blbost v mém životě," postěžoval si bez dalšího vysvětlování. Jak se ale nástrahám spojení alkohol+mobil nejlépe bránit? Nejdůležitější je prý prevence. "Je dobré si uvědomit, že sice díky mobilnímu telefonu máme my kdykoli možnost někoho kontaktovat, ale že to platí i obráceně. Je třeba vymezovat určitá pravidla dostupnosti," radí Nezbedová. Jak na nás působí alkohol? Alkohol je látka ovlivňující některé funkce centrální nerovové soustavy. Po malém množství alkoholu člověk ztrácí zábrany a cítí se uvolněný. To je důvodem, proč alkohol podporuje sociální kontakty mezi lidmi. Na druhou stranu, dojde-li k nadměrné ztrátě zábran, může se stát, že budete dělat věci, které byste za střízliva nedělali. Intenzita opilosti je ovlivněna stupněm vrozené tolerance k alkoholu a tím, nakolik jste zvyklí pít alkohol. Budete-li pít alkohol pravidelně, vaše tolerance bude stoupat. Pití alkoholu často pokračuje i po začátku opilosti, proto rovněž umírněné pití může v mnoha případech vést k nadměrné konzumaci alkoholu. Naopak toleranci k alkoholu snižuje únava organismu, hladovění, špatný zdravotní stav, stres a některé léky. Dlouhodobé nadměrné pití vám zhorší zdraví a sníží toleranci k alkoholu. Zdroj: drogy.net



Myslí přitom i na opačné situace, tedy na lidi, kteří jsou opilci naopak obtěžováni. "Pokud už se preventivně nedá nic dělat a v takové situaci jste obětí, je lepší některé záležitosti po telefonu zkrátka vůbec neřešit, a už vůbec ne konfliktní situace. Protože ´kdo se pře s opilým, vede spor s nepřítomným,'“ (Publilius Syrus) uzavírá trefným citátem své rady.