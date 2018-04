Mobifinder – my si tě najdeme, mobile!

Existují místa a chvíle, kdy je zapnutý mobilní telefon nežádoucí, nebo dokonce nebezpečný. Ať už jde o divadelní představení, letadlo nebo vězeňskou celu, potřebujete-li mít jistotu, že nikdo poblíž nepoužívá mobil, stačí mít u pasu Mobifinder. Tento malý a překvapivě jednoduchý přístroj vám sice neukáže, kde přesně telefon je, ale zato vás dostatečně razantně upozorní, pokusí-li se někdo ve vaší blízkosti mobil zapnout nebo dokonce používat.

Mobifinder se asi ze všeho nejvíc podobá starším pagerům, vybaveným malým displejem a klipsem pro připevnění k opasku. K veškerému ovládání vám postačí tři tlačítka – dvě listovací a jeden „Enter“. S jejich pomocí se přesouváte mezi několika nastaveními a v paměti přístroje. Kromě displeje je na přední části přístroje ještě jedna červená LED dioda, která blikáním ohlašuje přítomnost signálu, a jedna infračervená dioda, pomocí níž lze optickou cestou (s doplňkovým příslušenstvím) přenášet zaznamenané údaje do počítače. Celý Mobifinder je velký 57 x 49 x 19 mm a váží jen 80 gramů.

Pokud si teď říkáte, že najít s pomocí Mobifinderu zapnutý mobilní telefon musí být celkem složité, nepletete se. Jeho funkce jsou totiž podobně jednoduché, jako vzhled přístroje. Nedokáže totiž určit směr a vzdálenost, ve které se mobil nachází, pouze oznámí, že je v dosahu. Navíc, je-li telefon zapnutý, ale neprovádí zrovna žádnou komunikaci se sítí, je pro Mobifinder neviditelný. Síla signálu vysílaného telefonem a zachycovaného Mobifinderem se totiž dostatečně zvýší jen v těchto situacích:



Síla zachyceného signálu se na displeji zobrazuje v decibelech. Od jeho hodnoty se také odvíjí nastavení, jež určuje, kdy má přístroj ohlásit alarm. Citlivost si totiž můžete zvolit sami v hodnotách od 12 do 78 dB. Čím vyšší je číslo, tím menší citlivost, tedy i dosah Mobifinderu. Díky volitelné citlivosti si tak můžete vhodně nastavit dosah Mobifinderu tak, aby vám skutečně oznamoval pouze mobily v oblasti, o kterou se vám jedná. Počítejte ovšem s tím, že maximální dosah je zhruba 50 metrů (při 12 dB), v zastavěných prostorách o něco méně. Na displeji se však hodnota právě přijímaného signálu zobrazuje průběžně, přístoj tedy měří neustále. Nastavená hodnota rozhoduje jen o tom, do jaké vzdálenosti oznámí Mobifinder „poplach“.

Přestože tedy přístroj samotný nedokáže určit směr, odkud signál přichází, vy sami můžete sledováním displeje a přecházením hledat místo, odkud se šíří. V takovém případě však potřebujete například delší hovor, abyste stačili mobil najít.

Kromě citlivosti můžete ovlivnit také způsob, jakým vám přístroj oznámí přítomnost nepovoleného signálu. Akustický alarm představuje pípnutí, jež může být tišší nebo hlasitější, dle vaší volby. Lze také zapnout blikání červené kontrolky nebo vibrace. Ty jsou opravdu silné, málokterý mobilní telefon by se Mobifinderu vyrovnal.

V přístroji jsou zabudované i hodiny, které se hodí při práci se záznamy o starších alarmech. Jestliže totiž používáte detektor například v bance nebo v obchodě, kde se může snadno sejít více lidí, kteří i přes zákaz mobilní telefon používají, nestačíte sledovat všechna upozornění. Proto obsahuje Mobifinder paměť, do níž se ukládá 200 posledních alarmů a v níž můžete kdykoliv volně listovat. Každý záznam obsahuje údaje o síle zachyceného signálu a datum a čas, kdy byla tato hodnota naměřena.

Pokud nepotřebujete nosit Mobifinder s sebou, můžete ušetřit za baterie a pořídit si pevnou stanici, která sestává z adaptéru pro zapojení do elektrické sítě a stojanu. Jako další příslušenství si můžete pořídit PC Kit, s jehož pomocí lze přenášet všech 200 posledních alarmů do počítače pro případné další zpracování. Přenáší se čas alarmu, datum kdy k této události došlo a úroveň změřeného signálu v dB.

Cena přístroje by se měla pohybovat okolo 20 tisíc korun. V České republice jej nejspíš budou používat dozorci ve věznicích, aby zamezili používání mobilních telefonů, tedy situacím jako v případu Kajínek. Jinak by se o tento přístroj mohly zajímat především divadla, nemocnice nebo letecké společnosti. Možná se také bude hodit lidem, jejichž kardiostimulátor je náchylný na signál z mobilního telefonu – Mobifinder je může včas varovat. Žáci základních i středních škol vlastnící mobil mohou děkovat bohu za to, že je cena Mobifinderu nad možnostmi běžné školy. Jinak by se počet učitelek vítězoslavně přistihujících SMSkující studenty výrazně zvýšil.