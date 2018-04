Mobi-Click: jednoduchý mobil pro děti a důchodce

Zajímavý pokus o super jednoduchý mobil pro děti a důchodce připravila švýcarská společnost Mobi-Click. Telefon nese stejný název a představen byl loni na veletrhu ITU Telecom 03. Nyní se tento zajímavý produkt, který rozhodně nemá mnoho konkurentů, začal prodávat u švýcarské pobočky společnosti Orange.

Pro mnoho starších lidí jsou dnešní mobilní telefony příliš komplikované. S mnoha funkcemi mobilů si pak nemusí poradit ani nejmenší děti. A přesně pro tyto dvě cílové skupiny je určen mobilní telefon Mobi-Click. Na první pohled ani jako mobil nevypadá, spíš připomíná podivné dálkové ovládání. Telefonu zcela chybí obvyklé atributy mobilů, jako je displej, nebo kompletní alfanumerická klávesnice. Na telefonu je jen tlačítko pro vypnutí a zapnutí a tři tlačítka pro volání - pod každé lze schovat jedno telefonní číslo.

Mobi-Click má rozměry 116 x 42 x 18 milimetrů a jeho hmotnost je 78 gramů. Patří tedy mezi menší mobily, které se bezpečně vejdou do každé kapsy. Telefon je duální a využívá modul od Sagemu. Baterie má kapacitu 850 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Telefon má slušnou výdrž, podle výrobce až 10 dnů v pohotovostním režimu, nebo až tři hodiny hovoru. Telefon je pak nabitý za pouhých 45 minut.

A jak to funguje? Docela jednodušše. Programování tří telefonních čísel a také změna PIN na kartě SIM je možné pomocí předem definovaných SMS z jiného telefonu. Přímo na Mobil-Clicku to možné není. On také ani nic jiného vlastně tento mobil neumí. Dokáže vytočit jedno ze tří přednastavených čísel, umí přijmout hovor a během hovoru je ještě možné regulovat hlasitost a telefon má také hlasité hands free. Víc toho tento mobil neumí.

Výrobce nabízí k Mobi-Clicku ještě přídavný modul "Light", který ale lze zakoupit i samostatně a použít jej i s jinými běžnými mobily. Pomocí tohoto přídavného modulu lze kontrolovat auto, nebo třeba malé dítě ve vedlejším pokoji. Přídavný modul má pohybové čidlo a lze na něm naprogramovat zónu, mimo kterou spustí tichý poplach a pošle na udané číslo SMS.

Mobi-Click s přídavným modulem Light.

Telefon Mobi-Click je již v prodeji. Nabízí jej švýcarský Orange za dotovanou cenu 99 CHF při aktivaci tarifu Economy na 12 měsíců. V ceně je i možnost využití jednoho předprogramovaného tlačítka pro dovolání se na speciální službu, která uživateli pomůže v nouzi, třeba při zdravotních potížích. Služba zařídí vše potřebné.

Mobi-Click je zajímavý produkt, který si určitě najde své zákazníky. Není to běžný mobil speciálně určený pro seniory, ani pro malé děti, je to ale zajímavý přístroj, s kterým se může dotyčný cítit bezpečněji a dodá klid i jeho blízkým. A o to šlo tvůrcům přístroje především. Mobil podobného typu vyrábí čínský Eastcom, v Evropě se prodává pod značkou Semec Hi Phone. To je ale ryze dětský mobil a tlačítek je na něm víc...