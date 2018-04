Mobay fórum - peníze a mobily

Ve středu 10. května založily významné světové finanční instituce spolu s předními výrobci mobilních telefonů globální fórum na podporu užívání mobilních technologií ve finančních službách. Chtějí prosadit vytvoření otevřených a jasných standardů v této oblasti.

Fórum dostalo název Mobay (Mo-Bay), což ve zkratce vyjadřuje vše, o čem by se na něm mělo jednat. Tedy mobilita, money (peníze) a finanční služby, především vzdálené bankovnictví.

Mobay fórum spojuje zkušenosti světových vedoucích finančních ústavů, jejich prestiž i zkušenosti, spolu s moderními technologiemi na nejvyšší úrovni v podobě vedoucích výrobců mobilních telefonů. Zakladatelé fóra jsou:

Za finanční ústavy - ABN AMRO Bank, Banco Santander Central Hispano, BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Holdings, MeritaNordbanken, SEB-Skandinaviska Enskilda Banken, UBS, Visa International.

Za výrobce telefonů potom tato známá jména - Ericsson, Motorola a Nokia.

"Je vysoce povzbudivé, že vedoucí on-lineové finanční instituce a společnosti zabývající se mobilními technologiemi budou spolupracovat na podpoře globálních standardů, umožňujících bezpečné každodenní "bezdrátové" nakupování a bankovnictví kdekoliv ve světě," řekl Bo Harald, výkonný viceprezident MeritaNordbanken a zároveň první předseda fóra. Prohlásil to ve své řeči na setkání zakladatelů Mobay fóra ve Frankfurtu.

Mobay fórum, samozřejmě ve spojení s odborníky a za spolupráce skupin, které se již podobným problémem zabývají, hodlá vytvořit prostředí pro dobře fungující celosvětový mobilní elektronický obchod. Diskuse odborníků z oblasti techniky, ať už přímo výrobců telefonů nebo tvůrců komunikačních metod používaných v dosavadním e-commerce a m-commerce, a finančních profesionálů by měla vést k jasnému obrazu toho, co je třeba a co je možné. Tak by se mělo dojít k výsledkům určujícím, čeho je třeba dosáhnout ve výrobě zařízení pro použití v mobilním bankovnictví. Můžeme se nejspíš těšit na mobilní telefony, které budou shodně vybaveny pro bezpečnou a bezproblémovou komunikací s vaší bankou. Nemuseli bychom tedy před koupí telefonu měsíce shánět všechny informace potřebné ke zjištění, jestli můj telefon bude spolupracovat se službou kterou poskytuje moje banka.

Samozřejmě je zde ještě jeden stupeň. Celá služba musí být podporována také mobilním operátorem. Pokud by se však skutečně podařilo sjednotit standardy a vytvořit jeden celosvětový, který by plně (a třeba také jako jediný) podporovali tři z největších výrobců mobilních telefonů, pak by se i operátoři sami přidat museli, a to rychle. Stejně tak banky by se předháněly v nabídce tohoto světového unifikovaného mobilního obchodování. Protože komu by se v té době ještě vůbec chtělo chodit do banky.

Sami výrobci mobilních telefonů, Ericsson, Motorola a Nokia, se shodují, že Mobay fórum bude hrát významnou roli při vývoji nových mobilních finančních služeb. Tedy i ve vývoji jejich vlastních novinek v této oblasti. Uvidíme, jak výrazně se tato silná slova skutečně projeví v brzké praxi. Známý problém s pevnou standardizací se objevuje ve všech oborech a není tomu jinak ani na poli mobilních telefonů. Ovšem právě silná jména hlavních světových výrobců a předních bank jsou příslibem, že snad není marné vkládat do této iniciativy velké naděje.