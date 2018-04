Mnoho povyku pro Android a kde nic tu nic

Mobilní telefony s operačním systémem Android jsou očekávány od mnoha významných výrobců mobilních telefonů. Z první světové pětky se totiž Androidem nehodlá zabývat snad pouze Nokia. Jenže na trhu je prakticky pořád jen jeden přístroj, a to u jediného operátora. T-Mobile G1 z dílen HTC alespoň brzy dostane bratříčka v podobě modelu HTC Magic.

Ten byl prakticky jedinou významnou androidí novinkou na nedávno proběhlém Mobile World Congressu v Barceloně. O ty ostatní se postarali především čínští výrobci. Jejich produkty se ale do našich končin jen tak nedostanou, a navíc i tyto přístroje mnohdy nespatří světlo výrobní linky.





To může být třeba případ přístrojů od firmy Haier. Ta na svém skromném stánku mimo jiné ukazovala, pouze za sklem, nefunkční prototyp přístroje s označením G1. Podobnost se stejně nazvaným přístrojem od T-Mobile je pouze v rovině operačního systému, jinak je to přístroj zcela jiný. I když Haier asi nemá úplně jasno, jak by měl finální telefon vypadat. Zařízení vyobrazené v materiálech výrobce a vystavený kousek se od sebe totiž na první pohled liší vzhledem. Výbava by ale měla být již pevně stanovena. Telefon podporuje sítě UMTS, má dvoumegapixelový fotoaparát, wi-fi a rozměrný dotykový displej.





V tiskových materiálech jsme pak narazili ještě na jeden kousek od Haieru, tentokrát označený G2. V tomto případě jde o smartphone s QWERTY klávesnicí a Haier udává, že může běžet jak s operačním systémem Android, tak s Windows Mobile. Záleží na tom, co si zákazník objedná. Vzhledem k tomu, že má přístroj ale jen 2,5palcový QVGA displej, silně pochybujeme o tom, že se G2 s Androidem vůbec někdy objeví. Problémy s nízkým rozlišením displeje totiž prakticky zastavily projekt australského smartphonu Kogan Agora.

Dalším nefunkčním přístrojem s OS Android byl bezejmenný koncept na stánku Huawei. Informace prakticky žádné, podobnost s Apple iPhonem asi čistě náhodná. Minimum informací je k dispozici také o údajně prozatím nejmenším androidím telefonu od tchajwanské firmy Innocomm.





Asi jediným trochu zajímavým kouskem tak byl dvousimkový Android telefon z dílen čínské společnosti General Mobile. Přístroj s označením DSTL1 totiž fungoval a obsluha stánku se ho nebála zájemcům důkladně předvést. Kromě podpory dvou SIM zaujme i další výbava, ve které nechybí prakticky nic podstatného. Najdeme tu i GPS nebo pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. K dispozici jsou 4 GB vnitřní paměti a slot pro karty microSD. Kdy se DSTL1 dostane na trh, zatím není jasné, stejně jako jiné výrobky General Mobile by se ale novinka měla prodávat třeba v sousedním Německu.





To byly prakticky všechny přístroje s operačním systémem Android, na které jsme v Barceloně narazili. Kromě HTC Magic se žádný z představených kousků nedostane na náš trh a i na Magic si budeme muset nějakou tu dobu počkat.

Operační systém Google Android tak nabírá dech velmi pomalu a to to z počátku vypadalo tak, že do světa mobilních OS vtrhne jako velká bouře. Ta se zatím odkládá a uvidíme, jestli k ní vůbec dojde. Podle všeho by mělo, protože na Android hodlá prý ve velkém spoléhat třeba Motorola, která v Barceloně nepředstavila žádnou novinku.