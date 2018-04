Mnoho novinek, málo opravdových překvapení. Takový byl letošní CeBIT.

Kdo od CeBITu očekával invazi nových telefonů, mohl být při procházení mezi stánky trochu zklamán. Většina novinek totiž byla představena již v předstihu a nové telefony tak vlastně ukázala jen Nokia, Panasonic a Alcatel. Zavedeným firmám, které v Evropě vyjmenuje každý nazpaměť i ve čtyři ráno, sekundovalo množství asijských firem, které podle všeho umí vyrobit cokoliv a vývoj nového produktu jim trvá maximálně několik týdnů. Když loni na podzim Motorola ukázala tvarově avantgardní mobil V70, jistě nečekala, že se na CeBITu ukáže jedna téměř dokonalá kopie se jménem Teling 007. Kvalitu plagiátu jsme však vyzkoušet nemohli. Nevýhodou asijských firem je totiž mizerné Public Relations, bídná reklama a v neposlední řadě hodně špatná komunikace v jiném jazyku než v tom jejich mateřském. Asiaty zajímá jen množství, které chcete koupit, a termín odběru. Asijskou druhou vlnu představují japonské značky a to jak ty v Evropě již dávno etablované, tak i ty, které známe spíš jen z loga televizních přijímačů nebo videorekordérů. Ti druzí vezmou Evropu útokem s logem i-mode na dresu. Nový mobil si však s jistotou vybere každý. Novinky nabízejí hodně a své starší sourozence strčí lehce do kapsy.

Nejdříve se podíváme na značky, které se běžně prodávají i u nás. Alcatel ukázal vlastně jen jednu novinku a to model OT715. Funkčně je jistě na výši a i vzhled telefonu vybočuje z běžných standardů tohoto francouzského výrobce. Telefon na první pohled připomíná dálkové ovládání, když jej však vezmete do ruky, budete příjemně překvapeni. Škoda jen, že telefon nemá barevný displej, jak tomu původně mělo být, Alcatel sice neriskuje, ale s ohledem na situaci na trhu by mohl zaspat. Barvu má dnes již každý. Druhou novinku, Alcatel OT512, jen připomeneme. Je to pouze lehce přepracovaný model OT511 a na Mobil.cz jsme o ní psali již před měsícem. OT512 je z dnešního pohledu již klasický low-end.

Sony Ericsson představil tři nové modely týden před CeBITem a nic víc zatím připraveno nemá. Letos zřejmě Ericsson bude vyprodávat sklady a vystačí si s prodávanými a připravovanými modely jako R600, T65 a T66. High-end T68i se začne prodávat zanedlouho a nahradí normální T68 - inovace - nikoliv revoluce. Původem od Sony - model Z700 se začne prodávat až po prázdninách stejně jako model P800, zajímavý chytrý telefon s klávesnicí přes displej. Na další novinky si budeme podle našich informací muset počkat až na podzim. Menší množství novinek přímo korespondovalo s hroznem lidí na stánku Sony Ericsson, u konkurence byl totiž nával větší.

Motorola ukázala také jen novinky, kterými se pochlubila již před CeBITem, low-end s barevným displejem E360 zatím k vidění nebyl a celá nová low-endová řada C300, C330 byla k dispozici jen jako nefunkční makety, některé varianty krytů C330 budou zřejmě k dispozici jen v Asii. Přesto je počet novinek Motoroly velký a podle kufříku Tima Parsona, šéf designéra a víceprezidenta společnosti, do kterého jsme mohli krátce nahlédnout, má Motorola o své budoucnosti jasné představy. Inovované modely V60i, V66i a T280i s EMS a J2ME aplikacemi se dostanou na trh již zanedlouho stejně jako V70 a nové Accompli 388. Naopak na T720 a první 3G telefon A820 si budeme muset počkat do podzimu, přesto oba telefony Motorola vystavovala již jako funkční vzorky. Do uvedení jistě přítomné chybičky opraví.

Nokia si s novinkami, jako jedna z mála, počkala až na CeBIT a udělala dobře. Strhla na sebe žádoucí pozornost, přestože opravdových novinek ani zde až tolik nebylo. Tou nejzajímavější jistě byla Nokia 7210. Označení tohoto telefonu může v mnoha příznivcích modelu 7110 vyvolat nadšení, samotný telefon však původní 7110 není podobný ani za mák. Technicky na výši a s designem podobným modelu 8310 jistě najde mnoho příznivců. Jiným však bude především svým vzhled trnem v oku. Dvě low-endové novinky 3410 a 3510 se budou jistě prodávat v daleko větším počtu, ta první má i vcelku povedený design, ta druhá vypadá jak 3310 s krytem od bláznivého výrobce příslušenství. Kryty jsou ale výměnné a některé i vcelku normální. Nokia 9210i a 6310i opět svědčí o snaze výrobců ušetřit, jedná se o inovované současné modely s novými funkcemi, za které se nikdo zlobit nebude. Konkurence na to nejde jinak.

Panasonic přesunuje výrobu do Čech, kde bude vyrábět jak inovované modely GD76 a GD96 s GPRS, tak i absolutní novinky GD67 a GD87. Obě novinky hýří na displeji barvami a ten druhý je velmi podobný japonským telefonům pro i-mode, nebo dokonce pro 3G. V Pardubicích se budou vyrábět opravdu zajímavé přístroje, uvidíme, jak se jim podaří obsadit tuzemský trh. Zajímavé řešení výměnných krytů nabízí jednodušší model GD67. Průhledná fólie na zadní části přístroje umožní vložení naprosto libovolného obrázku, bez nutnosti platit za nový kryt. Především mládež si jistě tuto funkci oblíbí a vystřihování obrázků z časopisu Bravo se opět dostane do módy.

Philips představil své novinky jako první, již na konci ledna letošního roku. Bylo to správné rozhodnutí, v okurkové sezóně na sebe strhnul pozornost, což by se mu na CeBITu nepodařilo. Vystavoval zde všechny tři nové modely, velmi levný model 120/121, slušnou střední třídu Fisio 620 a luxusní model s barevným displejem a bluetooth Fisio 820. Podle našich informací se minimálně dva modely začnou zanedlouho prodávat i u nás.

Sagem se u nás prakticky neprodává a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v krátké době změnit. Některé novinky jsme vám již představili před CeBITem, zde Sagem ukázal ještě model my X-5, atraktivní telefon s barevným displejem a GPRS. Telefon umí EMS a má výměnné kryty. Na západ od našich hranic se začne prodávat ještě před polovinou roku, u nás oficiálně zřejmě ne. Pokud ovšem bude levný, jako jeho stájoví sourozenci, tak se asi stane oblíbeným předmětem šedých dovozů.

Korejský Samsung za sebou táhne plejádu asijských firem, které jej více či méně kopírují. Samsung se chystá razantně vstoupit na náš trh a tak se na mnoho novinek z jeho dílen můžeme těšit i u nás. Povzbuzující je, že většina vystavených Samsungů na CeBITu měla české menu, a to především ty nejlepší modely s barevným displejem. O všech novinkách Samsungu jsme vás již informovali. Úplně nově byly na CeBITu představeny jen přístroje pro sítě CDMA. Některé nové Samsungy vám v nejbližších dnech představíme samostatně v podrobných preview.

Poslední z velkých hráčů, aktuálně světová trojka, německý Siemens, představil pouze jeden nový telefon. Model M50 je funkčně nadupaný low-end, který přímo nenahrazuje žádný současný model a cenově se bude pohybovat někde mezi C45 a S45, tedy okolo 7000 Kč. Další novinky si Siemens schovává na pozdější doby, ale jak model M45, tak véčko s barevným displejem, o kterých jsme již psali, by se měly do výroby dostat. Za několik týdnů bychom měli vědět více.

Další evropské značky, jako Telit nebo Benefon, nic převratného neukázaly a v případě toho prvního nebylo možné si na telefony ani sáhnout. (Ke cti Telitu však slouží, že měl asi nejhezčí modelky ze všech.) Ambiciózní Sendo nabídlo několik novinek, kterým se budeme věnovat podrobněji. Především konečně funkční model Z100 vypadá opravdu povedeně.

Více méně neznámí Asijci se činili a představili množství telefonů, které ani designem, ani výbavou za zaběhnutou konkurencí nezaostávají. Z našeho pohledu je velká část asijské produkce navzájem velmi podobná, při bližším pohledu by si však vybral každý. Dominujícím stylem je stále véčko, ale pro Evropany jsou k dispozici i klasicky stavěné telefony. Pro většinu Asijců platí, že kvalita zpracování přístrojů je na vysoké úrovni a použité plasty jsou i u low-endů na úrovni luxusních modelů velkých firem. Ten, kdo z velké pětky přesunul výrobu do Asie, zřejmě udělal dobře a ti zákazníci, kteří kupují telefon podle nálepky, kde byl vyroben, se již nemusí bát kupovat asijskou provenienci. Z velkých tamních hráčů vystavoval Maxon, Sewon, Nec, LG, Toshiba, Nixxo, Trium a mnoho dalších. Nabídka je neuvěřitelně pestrá, a proto se asijským firmám budeme věnovat v samostatném článku, stejně jako se budeme detailně věnovat všem představeným telefonům, které jsme na CeBITu objevili.