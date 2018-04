Mnoho lidí nosí mobilní telefon v kapse, v kabelce nebo třeba v těsném pouzdře. Skoro každý z nich by rád měl telefon bez antény, která by neustále nepřekážela při uklízení a vyndavání přístroje. Ostatně mobily bez antény jsou dnes v módě, na trhu se jich objevuje stále více, a tak když se rozhodnete, že musíte mít telefon s integrovanou anténou, vybírání nebude jednoduché. Pomoci by vám mohl náš dnešní článek, ve kterém najdete nejen ty mobily, které dnes běžně seženete, ale i další, které by se měly začít prodávat do konce tohoto roku.Pokud jste ovšem zákazníky našeho druhého největšího mobilního operátora, možná vás ještě víc než telefony bez antény bude zajímat, že jméno vašeho provozovatele služeb se zřejmě brzo změní. Narozdíl od Eurotelu však nepůjde jen o změnu velikosti jednoho písmene. Ale ještě dřív se změní jeho tarify, a tak se rozhodně podívejte na Mobil.cz po jedné hodině odpolední, najdete zde podrobnou analýzu nových paušálních programů RadioMobilu.