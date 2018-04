Mňau – kočičí mobil pro náročné parádnice

Tchajwanská společnost Inventec, vyrábějící mobily pod značkou OKWAP, mnoho svých modelů obléká ve speciální edici do růžových šatiček s obrázky oblíbené postavičky kočičky Hello Kitty. O jednom z takto upravených modelů jsme vás již dříve informovali (zde i včetně stylového příslušenství), nyní nás zaujal nejnovější model výrobce.

Základem pro OKWAP A236 Hello Kitty je model A236. Jedná se o poměrně pohledný vytáčecí mobil, který již v základní verzi výrobce připravil pro dívky a dámy. Vyrábí se ve třech barevných variantách: černé, červené a bílé. Telefon má rozměrný barevný displej a zajímavou klávesnici. Tu tvoří dotyková ploška, která je ale rozdělena na běžné klávesy, navíc s atraktivním jasně modrým podsvícením. Na klávesnici je ale možné psát perem a to jak textové zprávy v čínštině a angličtině, tak je možné tímto způsobem kreslit, nebo ukládat rukou napsané poznámky do diáře.

Telefon se těší na čínském trhu, kam Inventec své mobily OKWAP vyváží nejčastěji, velkému zájmu. A to jak v základní verzi, tak v upravené variantě Hello Kitty, kterou výrobce představil přednedávnem. Postavička kočičky Hello Kitty je v Asii nesmírně populární a tak se není čemu divit, že jí najdeme na množství doplňků mobilů, jako jsou nálepky, přívěšky a blikátka, tak i na samotných telefonech.



Kočička Hello Kitty je nejen na displeji, ale i na klávesnici.

Mobilů OKWAP s motivem Hello Kitty je na trhu několik a to ve všech kategoriích. Od jednoduchých mobilů pro děti až po mobily střední třídy pro mladé dámy. Ty jsou pro tyto upravené mobily vůbec nejlepší cílovou skupinou, ač z našeho pohledu se může zdát, že takové mobily si nemohou přát děti starší deseti let. Jiný kraj, jiný mrav a hlavně cílová skupina, která nechce jen ten nejjednodušší mobil s růžovým krytem a kočičkou na displeji.



Pořádný stylový mobil musí mít na asijských trzích i dostatečnou podporu v podobě příslušenství.

Proto je nový OKWAP A236 docela slušně vybavený telefon nižší střední třídy. Jak již bylo uvedeno, má klávesnice dvojí účel – běžná tlačítka i dotykovou plošku. U verze Hello Kitty je prostřední tlačítko klávesnice stylově vyvedené ve tvaru postavičky kočičky. V tomto duchu je i celé menu telefonu. To se zobrazuje na barevném displeji s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Displej je aktivní a dokáže zobrazit 65 000 barev. Pod displejem, který zabírá téměř celou horní část telefonu, je ovládací kříž a základní ovládací tlačítka.

Ve výbavě telefonu najdeme všechny základní funkce. Překvapí telefonní seznam s kapacitou 5 000 jmen, které lze roztřídit do rovné tisícovky skupin volajících. Telefon nemá MP3 přehrávač, ale zákazníky si výrobce obměkčil integrovaným FM rádiem. Nahlas hraje monofonně, do sluchátek je poslech stereofonní. Propracovaný je i čínsko/anglický a anglicko/čínský slovník, který je výkladový a nabízí i obrázky. Nechybí běžné funkce jako jsou SMS a MMS, telefon disponuje GPRS třídy 10 a má fotoaparát s VGA rozlišením a CMOS senzorem.

Nový OKWAP je poměrně malý a lehký mobil. Jeho rozměry jsou 81 x 41 x 25 mm a jeho hmotnost je 80 gramů. V běžném provedení nabízí výrobce tři výše uvedené barevné varianty telefonu, verze Hello Kitty je bílo růžová. Oproti jiným podobně upraveným modelům výrobce ale není tak výrazná. Zájemkyně o telefon si pro něj musí zajet na Tchajwan nebo do kontinentální Číny a musí si sebou vzít v přepočtu asi 4 500 Kč, což je solidní cena za stylový mobil se zajímavou výbavou a zcela originálním designem.

Další fotografie:



Civilní verze Okwapu A236 ve třech barevných variantách. Z reklamních materiálů výrobce je zřejmé, pro jakou cílovou skupinu je tento mobil připraven.