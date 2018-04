MMS už je i pro karty Go

Služby MMS (Multimedia Messaging Services) jsou od dnešního dne dostupné také pro uživatele předplacených služeb společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. Pomocí vestavěného nebo přídavného fotoaparátu mohou nyní i Go zákazníci jednoduše posílat digitální fotografie přímo z mobilu na jiný telefon nebo na e-mail. Se službou Go MMS lze také posílat a přijímat obrázky, jednoduché animace, melodie nebo zvukové záznamy.

Všichni uživatelé služeb Go si mohou službu Go MMS aktivovat zdarma. Odeslání jedné Go MMS zprávy je účtováno zaváděcí cenou 9,50 Kč, která je platná do konce roku 2002. Aktivace je možná odesláním SMS zprávy ve tvaru GOMMS A na číslo 999111, dále prostřednictvím služby Juice Easy (*111*#) nebo bezplatným zavoláním na Go linku *88.

Nastavit si Go MMS zprávy v mobilním telefonu mohou zákazníci jednouchým odesláním SMS ve tvaru: GOMMS NO GG (pro přístroj Nokia 7650) nebo GOMMS SE GG (pro telefon SonyEricsson T68i) na číslo 999111. Zákazník obratem obdrží SMS zprávu, kterou si uloží, a nastavení telefonu pak proběhne automaticky.

Go zákazník, který chce odeslat MMS zprávu na jiný MMS mobilní telefon, vstoupí ve svém mobilu do editoru multimediálních zpráv, vloží obrázek nebo fotografii vytvořenou pomocí fotoaparátu, připojí zvukový záznam, případně text a zprávu odešle. Pokud uživatelé pošlou MMS zprávu na telefon, který tuto technologii nepodporuje, systém odešle místo fotografie jen krátkou SMS zprávu obsahující heslo a URL adresu, kde je možné si obrázek prohlédnout. Další možností, jak doručit MMS zprávu, je poslat ji na adresu elektronické pošty.