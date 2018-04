MMS budou levnější

T-Mobile zlevnil multimediální zprávy (MMS). Zákazníci tohoto operátora je mohou v červenci a srpnu posílat za dvě koruny (2,10 Kč s DPH). Cena platí pro posílání z České republiky i zahraničních sítí, kde je podporovaný MMS roaming. Standardní cena u Eurotel a T-Mobile je přitom 9,50 až 10 korun. Po prázdninách se chce T-Mobile vrátit k původním cenám, ale díky konkurenčnímu prostředí je možné, že si to rozmyslí, nebo podzimní ceny budou příznivější než ty současné.

Levné MMS bude nabízet i Oskar

Levné multimediální zprávy hodlá podle našich informací nabízet i Oskar. Podle neoficiálních informací by se cena mohla pohybovat až mezi pěti až sedmi korunami (je to jedna z uvažovaných variant). Pod deset korun by se ale Oskar měl vejít v každém případě. Oskar zatím multimediální zprávy nenabízí, byť je jeho síť již připravená. Službu hodlá zpřístupnit zřejmě na podzim, na přelomu září a října. V té době by se totiž v jeho nabídce mělo objevit hned několik mobilních telefonů s digitálním fotoaparátem s cenou do pěti tisíc korun. Oficiálně Oskar přislíbil, že do konce roku rozhodně MMS nabídne.

Na levné multimediální zprávy bude muset zareagovat i Eurotel. Ten se považuje za průkopníka a lídra multimediálních zpráv v České republice a má k tomu několik dobrých důvodů. Jenže ani jeho zatím nejširší nabídka souvisejících služeb založených na MMS nepřesvědčí zákazníky s předplacenými kartami, aby posílali MMS u Eurotelu, když bude dvakrát dražší než konkurence. V létě Eurotel MMS zlevňovat nehodlá; zaměří se především na propagaci služby MMS Pohled.

Bez levných mobilů zájem o MMS nebude

U MMS posílaných mezi uživateli tvoří podle odhadů operátorů i výrobců mobilů většinu zprávy obsahující fotografii pořízenou vestavěným digitálním fotoaparátem. Jiný typ zpráv je zastoupený jenom minimálně. Jenže takto vybavené mobily jsou drahé, proto se MMS nerozšířily tolik, jak možná operátoři čekali. Většinu všech odeslaných multimediálních zpráv navíc tvoří objednané služby (zpravodajství, počasí a především erotika), zpráv posílaných mezi uživateli je mnohem méně.

T-Mobile si současným krokem hodlá otestovat zájem zákazníků o levné multimediální zprávy. Boom zájmu o MMS ale přijde až s levnými telefony. I kdyby byly dnes MMS zdarma, uživatelé je kvůli nedostatku levných telefonů posílat nebudou. V současnosti totiž mají telefon s foťákem a podporou MMS uživatelé kvůli jiným výhodám – dobré podpoře datových přenosů nebo hezkému designu mobilu. A právě tito uživatelé o multimediální zprávy kromě občasného poslání fotky z mobilu zájem nemají. Nejsou ta správná cílová skupina pro tuto službu.

Současné MMS jsou předražené

Zákazníci mají vždy pocit, že je mobilní operátoři berou na hůl, ale u multimediálních zpráv mají zřejmě pravdu. Rozdíl mezi e-mailem poslaným z mobilu přes GPRS a multimediální zprávou není totiž moc velký. V obou případech se mobil připojí k internetu přes GPRS a předá serveru zprávu. U MMS jsou vyšší náklady proto, že operátoři si museli pořídit drahé MMS-centrum a trošku upravit svoji část sítě GPRS.

Ale rozhodně to není důvod k tomu, aby stejná zpráva poslaná jako MMS byla desetkrát dražší než ta poslaná jako e-mail přes GPRS. Multimediální zprávy jsou drahé, protože operátoři chtějí rychle splatit MMS-centra, aby později nebyli zatíženi odpisy a mohli zlevnit nebo na MMS víc vydělat. Pokud by ale otevřeli své sítě a umožnili provozovat MMS-centra i třetím stranám, vedlo by to k razantnímu poklesu cen multimediálních zpráv.

Náklady na poslání samotné zprávy prostřednictvím GPRS jsou velmi nízké, bez ohledu na to, jestli jde o e-mail nebo MMS. Jsou rozhodně nižší než náklady na přenos klasických krátkých textových zpráv (SMS). Jenže dokud budou zákazníci ochotní posílat MMS za současné ceny, nebudou mít operátoři důvod radikálně tyto zprávy zlevnit. Vydělávají na nich totiž mnohem více než na SMS, které pro ně rozhodně nejsou ztrátovým byznysem.

Kromě tlaku zákazníků by měly být impulsem pro zlevnění multimediálních zpráv i sítě UMTS. I když se to operátorům nelíbí a v mnoha případech to poškodí celý trh, některé služby budou muset být levnější než v sítích GSM. Díky novým technologiím budou náklady na provozování služeb v sítích UMTS nižší. Ovšem jen za předpokladu, že je bude používat dost zákazníků. Ty ale vyšší ceny za hlavní služby (klasické volání, zprávy) rozhodně nepřitáhnou.