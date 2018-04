MMPlayer - Stylus do peněženky - a další aktuality

Čekání na Sony...

Po uvedení nových modelů firmou Palm, Inc. (Zire 71 a Tungsten|C) se netrpělivě očekává odpověď druhého nejvýznamnějšího hráče PalmOS trhu - Sony. Že přijde a brzy, o tom nikdo nepochybuje. Podle poslední šeptandy by to mohlo být už v tomto týdnu. Očekávají se modely střední třídy s OS5, vylepšení stávajících řad NX a NZ, mluví se o modelu T380 se dvěma MS sloty, 64MB RAM, 400 MHz procesorem, HiResPlus a vestavěným Bluetooth i WiFi, který by měl přijít na řadu koncem května.

O tom, že u Sony se vše chystá na příchod novinek, svědčí i nedávné stažení modelu NX60 z nabídky a snížení ceny modelu NX70V o 100 USD.

MMPlayer - více multimédií

S nástupem multimediálního Zire 71 a očekávaných novinek Sony si brousí na tuto zatím celkem nedotčenou PalmOS softwarovou kategorii zuby hned několik produktů. Jedním z nich i MMPlayer, který mohutně finišuje v posledních dnech - kromě audia (MP3) přinesly poslední verze MPEG, H263, MPEG-4 a DivX!

Program koupíte za 14,95 USD a vzhledem k tomu, že doslova "roste před očima", by to nemusela být špatná softwarová investice...

Stylus do peněženky

Chcete-li mít stylový stylus, který budete moci schovat do peněženky, zkuste Wallet Pen. Za 40 USD získáte elegantní stylus, který pomocí náplně můžete zaměnit za kuličkové pero.

Lepší Axim

Pocket PC Tech začal nabízet .128 MB RAM upgrade pro Axim Dell X5 Advanced (400 MHz). Cena upgrade je 99,99 USD.

Stručně z PDA světa

Gateway jde do PocketPC?

Svůj vlastní PocketPC handheld prý připravuje Gateway. Více na ZD Net...

NEC: P900 už tento měsíc!

Podle News.com chystá NEC již na tento měsíc svůj handheld - PDA laptop hybrid P900.

Dva nové PocketPC handheldy...

... chystá i Mitac. Mio 339 a 28 - podrobnosti najdete na InfoSync World.

Skiny a pozadí pro PalmOS...

... handheldy si můžete stáhnout na nové stránce Knight-Pyro.

Pro videoklip k nové PalmOS herní supermašině...

... od TapWave můžete shlédnout zde. Má ale skoro 5MB!