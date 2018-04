MMC karty budou daleko menší

Stále menší rozměry mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení nutí výrobce paměťových médií zmenšovat jejich velikost. Došlo už i na MMC karty, které se již nyní začínají vyrábět v redukované formě, ovšem pouze co do viditelné velikosti, nikoliv co do kapacity. Nové karty budou téměř o polovinu menší.