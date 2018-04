mMail+ - hodně slibný poštovní (a SMS) klient

Je trochu nezvyklé začínat recenzi poukazem na největší úskalí zkoumaného produktu, ale v tomto případě nelze jinak. Tvrzení vývojářů o vynikající integraci dvou funkcí v jedné aplikaci totiž nelze v žádném případě brát doslova. Jak již první odstavec naznačil, opravdu potřebujeme „šťastnou shodu okolností“, aby správa SMS v programu mMail+, ale i Iambic Mail, opravdu fungovala. Iambic Mail podporuje správu SMSek jen na přístrojích vybavených PalmOS 4.1, což znamená, že ji využijeme jen na nejmodernějších zařízeních – třeba i můj Palm m505 má smůlu, o levnější „stovkové“ řadě či Visorech ani nemluvě. Aplikace mMail+ nedělá rozdíl mezi handheldy, zato mezi telefony ano – z telefonů, které jsem měl možnost vyzkoušet, spolupracovala pouze s Nokií 6310, zato starší model 6210 a všechny možné Siemensy (S/ME 45, S35, S25 nebo nový MT50) ignorovala. Podle informací nalezených na webu ještě komunikuje s modelem T68 od Ericssonu. Firma však slibuje podstatné zlepšení v nové verzi programu, která by se na trhu měla objevit během září.

Jednoduchost především

Předpokládejme tedy, že máme k dispozici program mMail+ v kombinaci s některým z „vyhovujících“ telefonů a můžeme tedy jeho možností plně využít. V tom případě za celkem slušných 18 USD získáme vcelku kvalitní aplikaci pro jednoduchou práci s maily a textovými zprávami, jejíž síla je především v jednoduchosti a uživatelské přítulnosti. Prostředí na první pohled zaujme přehlednou a názornou grafikou, díky níž není zapotřebí studovat žádné manuály – každý, kdo je zvyklý pracovat s prakticky jakýmkoli e-mailovým klientem, zvládne obsluhu mMailu+ okamžitě. Ani paměti si mMail+ mnoho neukousne, zabírá vcelku přijatelných 250 kB RAM. To je relativně málo hlavně vzhledem k integraci správy SMS, protože např. kombinace Eudora Mail + HandPhone SMS zabrala přes 450 kB.

Program pracuje jako samostatný mailový klient bez nutnosti (či možnosti) synchronizace s desktopem, podobně jako již zmíněný Iambic Mail nebo stará známá aplikace Eudora Mail. Po instalaci je tedy nejdříve zapotřebí vytvořit účet – program podporuje protokoly SMTP a POP3, po zadání parametrů serveru, uživatelského jména a hesla můžeme maily po libosti přijímat i vysílat. Z pokročilého nastavení toho aplikace mnoho nenabízí, zejména zabezpečení protokolu SSL může leckomu chybět (tím se mMail+ liší například od již zmíněné Eudory). Nechybí ale možnost vytvoření více uživatelských účtů.

Ani menu Preferences (Nastavení) žádné velké možnosti nenabízí; můžeme si zde stanovit maximální velikost jedné zprávy, zvolit, zda odpověď na mail bude obsahovat původní zprávu, a definovat podpis zprávy. Příjemnou položkou menu je přímé propojení se záložkou Network (připojení) v hlavním nastavení Palmu – pokud připojení uprostřed práce vypadne nebo pokud chceme stávající připojení změnit, nemusíme opouštět program jako v Eudora Mailu.

Psaní a příjem zpráv

Klepneme-li na tlačítko New (nová zpráva), dá nám aplikace na vybranou, zda chceme psát mail či SMS. Při psaní mailu máme možnost odesílání otevřených i skrytých kopií (Cc/Bcc), můžeme využít i tří různých úrovní priority, jak to známe z nejrozšířenějších desktopových e-mailových klientů (třeba Eudora Mail tuto možnost rovněž neposkytuje). Při psaní SMS se na displeji automaticky odečítá 160 povolených znaků. V obou případech nabízí program jedno příjemné vylepšení – uživatelské šablony, kterých lze definovat libovolný počet. Toho využije především ten, kdo často posílá maily nebo SMSky podobného znění.

Každý mail či SMS lze odeslat na více adres (čísel) a tyto adresy či čísla lze přes funkci Lookup vybrat z adresáře Palmu (aplikace pro správu SMS přitom jejich hromadné zasílání často neumožňují). Bohužel, vývojáři tuto vlastnost nedomysleli do konce – přesto, že z adresáře vybíráme pochopitelně podle jmen, v kolonce To: (příjemce) se zobrazují pouze koncové e-maily, resp. telefonní čísla. U mailů to tolik nevadí, většinu adresátů lze podle jejich adres snadno identifikovat, ale pokud posíláte hromadnou SMS několika desítkám lidí, uprostřed práce vás něco přeruší a pak si zoufale rozpomínáte, koho jste do seznamu zahrnuli jako posledního, když před sebou vidíte jen nekonečnou řadu mobilních čísel, to na náladě skutečně nepřidá. Nicméně firma HezArts opět slibuje nápravu v následující verzi.

Sympatická je možnost volby při stahování zpráv: můžete si vybrat, zda chcete stáhnout celé zprávy nebo jen jejich záhlaví. Zvolíte-li druhou možnost, je stahování neuvěřitelně rychlé, ihned vidíte odesílatele a předmět mailu a u každé zprávy si můžete vybrat, zda ji má program následně stáhnout či nikoli. Šikovný nástroj na potírání spamu všeho druhu.

Ve srovnání s Iambic Mailem však mMail+ postrádá jakoukoli práci s přílohami. Ne že by program nedokázal přílohu detekovat, ale zobrazí ji jako řetězec nesmyslných znaků a, ač jsem vyzkoušel všechny myslitelné formáty, nenarazil jsem na žádný, s nímž by si mMail+ rozuměl. Nicméně i zde slibuje výrobce v budoucnosti určitá zlepšení. V této souvislosti ale musím zmínit další nepříliš milou skutečnost s produktem mMail+ související. Ačkoli se firma HezArts zabývá vývojem komunikačních produktů, komunikace s klienty není její silnou stránkou. Helpdesk firmy mi odpověděl až na čtvrtý, již značně rozladěný mail; soudě podle komentářů např. na serveru PalmGear jsem měl oproti jiným uživatelům ještě docela štěstí.

Závěr – klady a zápory

+ dvě aplikace v jedné (v současné době s omezením na určitý typ telefonu)

+ mimořádně jednoduché intuitivní ovládání, příjemná grafika

+ propojení s kartou Připojení (Network)

+ uživatelské šablony

+ možnost výběru mezi stažením celé zprávy a záhlaví, možnost dodatečného stažení jednotlivých zpráv

+ možnost zasílání hromadných SMS

- problémy se správou SMS u většiny telefonů

- nemožnost práce s přílohami

- absence zabezpečení SSL

- při hromadném výběru adresátů z adresáře se nezobrazují jména, jen e-mailové adresy nebo telefonní čísla

- obtížná komunikace s výrobcem

Jak je vidět, do ideálního programu má mMail+ přece jen ještě daleko, za zkoušku však rozhodně stojí – pro mnohé uživatele může být vzhledem k jednoduchosti a uživatelské přítulnosti velkou výhodou. Pokud výrobce dosáhne slibovaných zlepšení, může se tato aplikace stát jedním z nejlepších komunikačních programů na trhu PalmOS produktů.