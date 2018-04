Mlynářovo ministerstvo je zbytečné

(ČIA) – Za zbytečný krok považuje plánovaný vznik nového ministerstva pro informační technologie poslanec ODS a stínový ministr dopravy a spojů Martin Říman.uvedl dnes Říman v Českém rozhlase 1 – Radiožurnálu.

Budoucí ministr informatiky Vladimír Mlynář je naopak zastáncem spíše menších, ale o to efektivněji pracujících ministerstev. "Jinak vzniknou obrovské molochy, které ministr nemůže osobně účinně kontrolovat," vysvětlil Mlynář. Ministerstvo informatiky je navíc zaměřeno právě nadresortně, podobně jako například ministerstvo financí. Mlynář nechce ani navrhovat specializované zákony právě o informačních technologiích, nýbrž začlenit příslušné úpravy do již existujících obecných norem.

Podle Římana se u nás informační technologie a telekomunikace v posledních letech rozvíjely dostatečně i bez toho, aby potřebovaly samostatné ministerstvo. S tím Mlynář nesouhlasí a poukazuje na nutnost určité státní regulace a koordinace oborů, které právě v posledních patnácti letech patří k nejvíce dynamickým. "Samozřejmě nechceme všechno regulovat, ale je nutno připravit například legislativní úpravu ochrany soukromých dat nebo elektronického obchodu," dodal Mlynář.

Nové ministerstvo by mělo vzniknout od 1. ledna 2003 sloučením příslušných agend dosavadního ministerstva dopravy a spojů, Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a Úřadu pro ochranu osobních údajů. "Vznik a provoz ministerstva nebude oproti současnému stavu znamenat nové výdaje," konstatoval Mlynář. Ten očekává, že naopak dojde k lepší efektivitě dosud nepříliš koordinovaných výdajů státu do informačních technologií. Na rozdíl od dosavadního předsedy ÚVIS by měl mít ministr také silnější pozici ve vládě při prosazování kroků k větší dostupnosti informačních technologií.