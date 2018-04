Mlynář pro LN: Grossův poradce ovlivnil hlasování o Valeskim

Ministr informatiky Vladimír Mlynář tvrdí, že nedávný odchod generálního ředitele Eurotelu Terrence Valeskiho prosazovali lidé z okruhu ministra vnitra Stanislava Grosse. Údajně se tak dělo prostřednictvím Grossova poradce pro informatiku Miroslava Formana. Mlynář to řekl v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny.



Valeski rezignoval na funkci začátkem května po sporech s vedením Českého Telecomu, který Eurotel vlastní. Ještě předtím ho představenstvo Telecomu odvolalo z pozice jednatele firmy. Návrh představenstva schválila dozorčí rada. "Pan Forman ovlivňoval členy dozorčí rady Českého Telecomu," řekl Mlynář LN.

"Je pravda, že má (Forman) blízko k jeho řediteli Gabrielu Berdárovi. A skutečně rozesílal členům dozorčí rady Telecomu různé sms zprávy, ve kterých informoval, co se ve společnosti děje a jak by měli hlasovat," tvrdí Mlynář.

Vyloučil však, že by spor o změny ve vedení Eurotelu byl osobním sporem mezi ním a ministrem Grossem. "Byl to spor o koncept řízení, kdy lidé, kteří se ohánějí jménem ministra Grosse, stáli na druhé straně, než jsem stál já," řekl a dodal: "Ale myslím, že jsou to lidé, kteří se víc Grossovým jménem ohánějí, než že by je ovládal Gross."

Telecom se stal stoprocentním vlastníkem Eurotelu loni v prosinci. Vedení obou firem se dostala do sporu kvůli přípravě nabídky mobilního vysokorychlostního přístupu na internet CDMA. Chystané spuštění této technologie bylo podle Mlynáře jedním z důvodů odvolání Valeskiho. "Tak například tam bylo rozhodnutí ředitele Telecomu Berdára zastavit investice do CDMA," řekl Mlynář.

CDMA je letošní telekomunikační zaklínadlo. Kvůli němu odstoupil šéf Eurotelu Valeski a během této kampaně byli odvoláni i někteří vyšší manageři Eurotelu. Ministr Mlynář se dokonce obrátil na Úřad pro hospodářskou soutěž, který by měl prošetřit "průtahy, které se objevují v souvislosti se spuštěním nové technologie CDMA, jež může za jistých okolností konkurovat technologii ADSL." Mlynář dále dodal, že jeho podání mělo jediný důvod - urychlit uvedení CDMA na trh.