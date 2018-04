Mlynář očekává růst ceny akcií Telecomu

Mlynář očekává, že příští týden předloží předběžnou nabídku více než jeden vážný zájemce. Celkem může ve čtvrtek nabídku podat deset uchazečů, kteří se zaregistrovali u Fondu národního majetku. Případní další uchazeči již nemají šanci.

"Představy, že někdo v předvečer zasedání vlády řekne, že dá o pět miliard víc, než byla nejvyšší nabídka, a že na to vláda přistoupí, jsou z jiného světa," uvedl ministr. Doplnil však, že do prodeje se mohou zapojit další firmy, pokud utvoří konsorcia s

vlastníky informačního memoranda.

Akcie Telecomu se dnes obchodují kolem 423 korun, a pohybují se tak na maximální úrovni za poslední čtyři roky. Tržní kapitalizace podílu státu v Telecomu tak činí zhruba 70 miliard korun.

Mezi uchazeči o Telecom jsou podle FNM telekomunikační firmy Swisscom, TDC, Vodafone, Telefonica, France Telecom a Belgacom, a finanční skupiny Blackstone/CVC/Providence, Citigroup Venture Capital, PPF spolu s J&T a SPO Partners. Finanční investoři přitom mohou podat nabídku jen v konsorciu s telekomunikační firmou.

Po podání předběžných nabídek by měla vláda 9. února schvalovat seznam uchazečů, kterým umožní postup do druhého kola. Zájemci by pak měli mít možnost provést v Telecomu hloubkovou kontrolu a koncem třetího březnového týdne podat závaznou nabídku. O vítězi má vláda rozhodnout do konce března.