Mlynář nechce prodlužovat rámcovou smlouvu s Telecomem

Prvním konkrétním projektem, který takto ministr navrhuje řešit, je budování Registru živnostenského podnikání, řekla ČTK mluvčí ministerstva Klára Volná.

Mlynář kritizoval rámcovou smlouvu s Telecomem hned při nástupu do funkce, dosud však byl byl vázán platným usnesením vlády. Teď, s realizací samostatného projektu komunikační infrastruktury pro Registr živnostenského podnikání, je vhodná příležitost ke změně, mimo jiné také proto, že je třeba se na vypršení platnosti smlouvy vzhledem k objemu služeb a náročnosti technické i administrativní včas připravit a zajistit plynulý přechod u všech projektů, dodala Volná.

Ministerstvo by mělo do konce dubna vypracovat další koncepci rozvoje komunikační infrastruktury veřejné správy. Český Telecom získal od státu zakázku v hodnotě několika miliard korun v roce 2001 bez výběrového řízení. Postup kabinetu tehdy kritizovala zejména konkurence firmy.

Vláda se bude ve středu také zabývat návrhem na vypracování analýz na jednotlivých ministerstvech, které by zpracovaly systém existujících registrů státní správy. Registrů je totiž několik set a často se dublují. V budoucnu by měly vzniknout pouze čtyři základní registry, do kterých budou jednotlivá ministerstva přispívat. Měl by to být registr obyvatel, hospodářský registr, registr nemovitostí a územní identifikace a adres.