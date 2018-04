Mlynář: Do řízení Telecomu nezasahuji, ani na to nemám prostředky

Ministr informatiky Vladimír Mlynář v rozhovoru pro ČTK popřel nařčení, že zasahuje do řízení Českého Telecomu. Podle svých slov k tomu nemá ani žádné prostředky. Vedení Telecomu ale tvrdí, že Mlynář firmu nutí v oblasti připojení na internet ke krokům, které by ji obchodně poškodily. "Já pouze říkám svůj názor jako politik a člen vlády a snažím se tak vytvářet veřejný tlak," zdůraznil Mlynář.

Vedení Telecomu si nedávno opakovaně stěžovalo, že se jej Mlynář snaží donutit ke zlevnění přístupu na internet prostřednictvím vytáčeného přístupu i ADSL. Telecom se však podle generálního ředitele Gabriela Berdára musí chovat komerčně bez ohledu na přání státu a maximalizovat hodnotu pro akcionáře. Stát je přitom 51procentní vlastník Telecomu. "Vedení Telecomu je v těchto věcech trochu vztahovačné. Ministerstvo mu do jeho kompetencí nijak nezasahuje ani zasahovat nebude," uvedl ministr.

Telecomu chce podle mluvčího Vladana Crhy poskytovat co nejefektivnější nabídku včetně cen, nicméně musí vycházet z reálných ekonomických podmínek. "Od nového roku chceme přijít s novou nabídkou připojení k internetu, která naše zákazníky určitě potěší," dodal.

Již na jaře Mlynář uvedl, že do konce léta očekává zkvalitnění nabídky Telecomu v oblasti ADSL, nebo snížení ceny. Později požadavek doplnil i o snížení ceny vytáčeného připojení k internetu a zavedení paušálu.

Ministr připomněl, že Český telekomunikační úřad nedávno vydal rozhodnutí, které telekomunikačním firmám umožňuje paušál na internet zavést. Žádný z operátorů však tuto možnost nevyužil, a tak internet za paušál stále nabízí jen Eurotel, uvedl.

U ADSL Telecom v září zvýšil rychlost připojení za stejnou cenu, ale zavedl limity na objem přenesených dat. Někteří zákazníci si rovněž stěžovali na snížení rychlosti připojení po spuštění takzvané agregace. Ta vymezuje kapacitu páteřní sítě určenou pro jednu přípojku určitému počtu zákazníků. Čím více klientů je najednou připojeno, tím nižší by mohla být rychlost jejich přístupu na internet.

Kvalitu připojení na internet prostřednictvím technologie ADSL by měli na žádost ministra prověřit odborníci z Elektrotechnické fakulty ČVUT. Mlynář připomněl, že není jasné, co je důvodem výrazného poklesu rychlosti u některých uživatelů. Podotkl, že se s těmito problémy potýkají pouze zákazníci jednoho operátora. Podle informací ČTK je jím společnost Nextra. V nejbližších dnech by také měl ČTÚ vydat aktualizovanou studii nabídky ADSL v České republice a Evropě.