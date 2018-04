Mlynář chce vydražit licence na digitální televizní vysílání

Dvě ze čtyř pásem v plánovaném digitálním vysílání by se podle ministra informatiky měla prodat v dražbě, zbylá dvě by pak připadla České televizi. Stát by tak získal peníze za licence, o kterých se dosud předpokládalo, že budou zdarma. Přesnou částku však Mlynář podle dnešních Hospodářských novin zatím nezná.

"Komerční televize nemají automaticky právo na místo v digitálním vysílání," tvrdí Mlynář. Proti tomu se však české soukromé televize ohrazují. S dražbou nesouhlasíme. Považujeme to za kuriózní řešení, které ve světě není obvyklé," řekl mluvčí TV Nova Petr Kostka.

Mlynář chce spolu s ministrem kultury Pavlem Dostálem vládě do konce května navrhnout schválení dokumentu, který se bude týkat přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání. Vláda pak rozhodne, jak naloží s volnými kmitočty. Původně se předpokládalo, že bude k dispozici osm volných míst pro program, jednání se sousedními státy zatím vedla k tomu, že je jich jen polovina v jediném tzv. multiplexu.