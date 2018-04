Mlynář chce prosadit zavedení paušálu za dial-up

O urychlení zavedení plného neměřeného měsíčního paušálu za vytáčené připojení k internetu (dial-up) se chce zasadit ministr informatiky Vladimír Mlynář. Zavedení paušálu je podle něj prioritou, i když měsíční cena za časově neomezené připojení bude zpočátku možná vyšší než 600 korun, které požaduje platforma Zástupci uživatelů internetu (ZUI). O výsledcích schůzky mezi Mlynářem a ZUI agenturu informoval Luboš Olejár z platformy ZUI.

"Zástupci ZUI informovali ministra o nynější situaci ohledně jednání Fóra pro vytáčený internet, kde se již řadu měsíců jedná o nových modelech placení za dial-up připojení, ale bohužel se nedaří nalézt vhodné řešení," uvedl Olejár. Český Telecom podle něj neustále hledá důvody, proč ve světě běžné paušální zpoplatnění připojení nelze zavést. ZUI i Mlynář přitom nesouhlasí s tvrzením zástupců Českého Telecomu, že by časově neomezené připojení vedlo k přetěžování sítě, protože by nenutilo uživatele k odpojování se ze sítě v případě dlouhodobějšího přerušení práce s internetem. "ZUI i ministr Mlynář jsou ochotni akceptovat takové řešení, které uživatele například po každých dvou hodinách automaticky odpojí. V případě zájmu by se pak uživatel musel znovu jednoduše připojit," vysvětlil Olejár.

Hlavní pozornost věnovali zástupci ZUI problematice širokopásmového přístupu k internetu ADSL. "Oceňujeme skutečnost, že už i v České republice začínají být dostupné širokopásmové služby na bázi technologie ADSL. Díky tomu končí doslova ostudná situace, kdy Česká republika a Slovensko byly jediné kandidátské země Evropské unie, které ještě ADSL nenabízely," konstatoval Olejár. Ceny služeb na bázi ADSL jsou však podle něj ve srovnání se zahraničím stále několikanásobně vyšší, a to jak při přepočtu podle parity kupní síly, tak podle aktuálních měnových kurzů. ZUI má výhrady i k dalším podmínkám současné nabídky ADSL ze strany Českého Telecomu.

"Zástupci ZUI ocenili Mlynářův přínos k urychlení jednání ohledně ADSL," uvedl Olejár. Mlynář konstatoval, že informace ZUI jsou v zásadním rozporu s informacemi prezentovanými Českým Telecomem. Ministr se proto rozhodl obrátit na Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako regulátora trhu s žádostí o zpracování nezávislé analýzy cen v EU oproti ČR.

Schůzka se týkala také novely zákona o telekomunikacích, kterou v těchto dnech obdržela Poslanecká sněmovna. Přestože zástupci uživatelů s touto skutečností vyjádřili spokojenost, měla by podle nich novela zahrnovat i takzvaný bitstream pro rychlejší zavedení konkurenčního prostředí na telekomunikačním trhu. Bitstream bude podle Mlynáře zapracován až do nově připravovaného zákona o elektronických komunikacích, který chce ministerstvo informatiky připravit do konce letošního roku. Mlynář vyjádřil obavu, že prosazování bitstreamu již do současné novely by mohlo ohrozit její průchod sněmovnou, což by považoval za nešťastné.