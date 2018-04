Mlynář chce dát procento z prodeje Telecomu na rozvoj internetu

Jedno procento z výnosu privatizace Českého Telecomu by stát měl dát na rozvoj vysokorychlostního internetu. Navrhuje to ministr informatiky Vladimír Mlynář. Podpořit by se měla například stavba místních sítí ve městech, kde se jejich budování provozovatelů příliš nevyplatí, a dále nabídka služeb na internetu, které vyžadují vysokorychlostní připojení. Ministr to dnes uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

Výnos z prodeje 51 procent akcií Telecomu ekonomové odhadují mezi 50 a 65 miliardami korun. Jedno procento z této částky by podle Mlynáře mělo jít do fondu, z něhož by stát projekty na rozvoj vysokorychlostního internetu podporoval. Chce přitom peníze dělit mezi budování infrastruktury a podporu určitého obsahu internetu. "Klasickým příkladem je třeba výměna zdravotní dokumentace mezi nemocnicemi," uvedl.

Z fondu by měly být podporovány také projekty samospráv, tedy krajů a obcí, které by přicházely s takovými aplikacemi, jež vysokorychlostní přístup vyžadují, řekl ministr. Podpořit by se mělo také elektronické vyřizování agendy státu, například placení daní.

Rozhodnutí o zřízení fondu musí podle Mlynáře učinit vláda. Kabinet chce peníze z prodeje využít mimo jiné na krytí výdajů v příštím roce. Část jich použije i na projekty v oblasti ochrany životního prostředí a na rozvoj infrastruktury.