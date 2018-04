Mlynář chce, aby dluh za UMTS odkoupili sami operátoři

O možnosti kapitalizace pohledávky za licence k mobilní síti třetí generace prostřednictvím jejího odkupu samotnými dlužníky uvažuje ministerstvo informatiky. Jak ČIA řekla mluvčí ministerstva Klára Volná, předčasné splacení dluhu za jistých podmínek je jednou z variant, které ministr Vladimír Mlynář zvažuje.

Operátoři, kteří licence na UMTS koupili, dosud pozvánku k jednáním neobdrželi. "Oficiálně nás nikdo nekontaktoval, jsme však připraveni a ochotni jednat," řekl ČIA mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Podle něj společnost vykoupení dluhu předem nevylučuje, závisí to však na podmínkách, které by ministerstvo nabídlo. "Bez znalosti konkrétní hmatatelné nabídky nemůžeme říct, zda by nás to zajímalo, či nikoli," řekl Hájek. Jak dodal, platby za licence jsou předem zaneseny do finančního plánu společnosti, takže na finančních podmínkách odkupu dluhu záleží. Mluvčí Eurotelu Diana Dobálová odmítla celou záležitost komentovat s tím, že našeho největšího mobilního operátora dosud nikdo nekontaktoval.

Předkladatel původního návrhu na "výměnu budoucích plateb za UMTS za hotovost", ministr financí Bohuslav Sobotka, své řešení kapitalizace pohledávky 30. června z vlády stáhl, neboť jak řekl ČIA, "nepovažuje prodej dluhu za nejjednodušší řešení". Podle dostupných informací Sobotka chtěl dluh prodat blíže neurčeným bankovním domům. Jak dodal Hájek, ani o této variantě nebyl T-Mobile oficiálně informován.

Telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS získaly na konci roku 2001 společnosti T-Mobile (tehdy RadioMobil) a Eurotel. RadioMobil v aukci nabídl 3,861 miliardy korun, Eurotel 3,535 miliardy korun. Nejmladší operátor Český Mobil ani případní noví operátoři neměli o licenci za vyvolávací cenu 3,5 miliardy korun zájem. Česká vláda přitom původně zamýšlela prodat až čtyři licence a získat za ně do letošního státního rozpočtu nejméně 20 miliard korun.

Držitelé licencí jsou povinni do 1. ledna 2005 zahájit poskytování komerčních veřejných služeb v systému UMTS v hlavním městě Praze, přičemž služba musí být dostupná alespoň na 90 procentech území této oblasti. Licence byly vydány na dobu 20 let a jsou nepřevoditelné. Bezprostředně po získání licence stát získal jednu miliardu korun za každou od každého operátora, který licenci získal.