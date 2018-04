Mluvící slovník a další netradiční aplikace pro Symbian

Léto je v plném proudu, a tak se jistě bude hodit univerzální překladatel a několik aplikací, které ukrátí dlouhou cestu. Na paškál přijdou videa z YouTube, internetová rádia či MP3 přehrávač. Ani ti, co zůstanou doma, nepřijdou dnes zkrátka a i pro ně je připravena dvojice aplikací, které lze využít i v každodenním shonu. Pokud váš telefon běží na platformě Windows Mobile, odkazujeme na první a druhý díl seriálu netradičních aplikací.

Veškeré zde uváděné aplikace jsou funkční na Symbian S60 3rd případně Symbian 9.1 3rd Edition a většina z nich je k dispozici i pro starší verzi tohoto operačního systému. Rovněž jsme se snažili namixovat vhodný poměr placených aplikací a těch, které jsou distribuovány jako freeware.

Speereo Voice Translator – domluvíte se všude

Jestliže se dostanete v cizině do situace, kdy potřebujete prodavači či recepčnímu v hotelu sdělit nějakou frázi, Speereo Voice Translator se o to postará za vás. Samozřejmě podporu češtiny by čekal málokdo, ale pokud ovládáte třeba angličtinu, hravě ve vašem mobilním telefonu najdete jednu ze čtyř tisíc frází pro každodenní použití.

Můžete pracovat s jazyky jako je: angličtina, čínština, ruština, francouzština, němčina, italština, japonština, italština, portugalština, španělština, korejština, turečtina. Současně se do aplikace podařilo dostat například vyhledávání leteckých spojů či informace o počasí. Za takový servis si ovšem nechávají autoři pořádně zaplatit - v přepočtu zhruba pět set korun.

Více informací zde.

SymTorrent – stahování kdekoliv

Zrovna jste si vzpomněli na oblíbenou písničku nebo video, které nemáte v mobilu, a jste příliš daleko od domova? SymTorrent je kapesní aplikace pro stahování torrentů, tak jak je někteří znají ze stolního počítače. Stačí si pomocí vyhledávače najít odpovídající soubory a začít stahovat.

Kdo stále tápe nad významem, může tento prográmek s klidným svědomím přeskočit. Ostatní upozorňujeme, že tento způsob získávání hudby či dalších materiálů není u nás legální. Při stahování musíte totiž sdílet již stažená data. SymTorrent je dostupný zatím pouze pro S60 3rd naprosto zdarma.

Více informací zde.

CorePlayer/EmTube – YouTube na cestách

Už v dřívějším díle tohoto seriálu určeném pro majitele zařízení s Windows Mobile jsme upozorňovali na vynikající CorePlayer, jehož recenze by vydala na samostatný článek. Tento přehrávač je dostupný i pro Symbian a prakticky se neliší od svého kolegy na platformě WM. Opět tedy musíme vypíchnout podporu přehrávání videí z YouTube a poslech internetových rádií. O všech těchto možnostech se dočtete v předešlém článku.

Na vrch však přidáváme podobnou aplikaci, která si rovněž poradí s videi z tohoto známého serveru. Kromě jejich přehrávání je dokáže i nahrávat, a tak svoje oblíbené klipy můžete mít při ruce, i když nejste právě připojeni například přes Wi-Fi. O to lepší je zpráva, že EmTube je distribuován jako freeware.

Více informací zde.

AutoThemes – změna je život

Chtěli byste během dne několikrát vyměnit barevné schéma vašeho telefonu, ale přitom nechcete pokaždé brouzdat nabídkami a dělat vše ručně? AutoThemes je východiskem a umí přepínat schémata na základně aktivního profilu nebo v předem určenou dobu - ať už v pravidelných intervalech, nebo jednorázově.

Samozřejmě není potřeba telefon kvůli změně restartovat a vše se děje naprosto bez vašeho přičinění. Autoři si však tuto jednoduchou aplikaci cení na necelých deset dolarů. V testovacím režimu vám vydrží funkční deset dní.

Více informací zde.

Phone Pilot – záznamník v mobilu

Filtrování hovorů je v přístrojích se Symbianem naprosto běžnou věcí. Phone Pilot však přidává vylepšení, o kterých se základní aplikaci obsažené v operačním systému ani nezdálo. Kromě běžného odmítnutí, přesměrování hovorů či odeslání předem nachystané SMS vybrané skupině čísel či jednotlivci existuje možnost nahrát do telefonu vzkaz, který se volajícímu přehraje a telefon dále čeká a zaznamená případný vzkaz přímo do paměti přístroje.

Vše je řízeno přes profily, které se aktivují buďto jednorázově, nebo v pravidelných intervalech. Možnosti Phone Pilot tím však nekončí a vy se o tom můžete přesvědčit buď v třicetidenní testovací verzi, nebo rovnou zaplatit necelých dvacet dolarů.

Více informací zde.